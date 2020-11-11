«Это электронное правительство»: В Мурманске открыли Центр управления региона

Центра управления регионом открылся в здании на улице Софьи Перовской, 5. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске торжественно открыли Центр управления регионом (ЦУР), который объединить важные действующие цифровые сервисы в Мурманской области. Центр занял здание на улице Софьи Перовской, где ранее располагалось генконсульство Норвегии.

ЦУР станет узлом, который свяжет все цифровые сервисы и площадки Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это многофункциональная площадка – в чем заключается уникальность нашего ЦУРа, на которой в первую очередь развиваются цифровые технологии, обучаются дети, также чтобы мы понимали, что и где происходит в области. Она будет содействовать развитию цифровых сервисов, - рассказала координатор проекта «Умный город» Зинаида Развижина.

Зинаида Разживина: «ЦУР - это мультимедийная площадка». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На первом этаже ЦУРа работает интерактивная выставка, которая рассказывает об уже работающих сервисах. Развиваются они с 2019 года, и первой ласточкой стал портал «Наш Север».

Для инвесторов Арктической зоны разработан инвестиционный портал, где все вопросы решаются в режиме одного окна. Тематический портал также разработан для туристов, чтобы они могли соориентироваться в многообразии отелей, кафе, ресторанов, турфирм, достопримечательностей.

Еще одна интересная разработка – это система мониторинга за уборкой снега. Ее в регионе начали создавать после прошлой зимы, которая ставила рекорды по осадкам.

В режиме реального времени в Мурманской области будут следить за уборкой снега. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мне сказали: «Андрей Владимирович, расслабьтесь, мы знаем, как снег убирать. Но когда выпало три месячных нормы снега, мы поняли, что верно думаем о решении проблемы. С декабря мы внедрим мониторинг ручной уборки снега, сейчас можно следить за работой машин, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Благодаря новой системе все причастные к такой деятельности смогут оценивать, где снег уде убран, а где его много и с ним не справляются. Хорошо ли работают машины и люди, или же подрядчики и работники муниципальных служб халтурят. Также для северян полезна интеллектуальная транспортная система, которая анализирует транспортные потоки в режиме реального времени.

Инвестиционный портал создан специально для инвесторов Арктической зоны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Эта тема, с моей точки зрения, на Севере представят особый интерес. Например, в отдаленном населенном пункте вдруг не вышел автобус. Может, в средней полосе, не говоря о теплых регионах, можно как-то справиться, но у нас это вопрос не только здоровья, но и жизни. Благодаря этой системе мы уже приняли решение об изменении графика или количестве выпускаемых на линию транспортных средств. Теперь можно не вручную разбираться, почему люди жалуются, что мест не хватает. Также мы субсидируем за счет бюджетных средств межтарифную разницу, это всегда споры и дискуссии, а переводя информацию в цифру, мы видим данные, которые позволяют нам принимать соответствующее решение, - сообщил Андрей Чибис.

Часть сервисов, например, туристический портал, открыты для всех. Другие, такие как системы мониторинга за уборкой снега, ориентированы на специалисты. Но и простые северяне увидят данные с них. Например, в виде отчетов на портале «Наш Север».

Портал «Наш Север» - первый цифровой ресурс в рамках системы «Умный город», внедренный в Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Одна из наших главных задач, чтобы все вышеперечисленные сервисы работали вместе, чтобы взаимодействовали друг с другом. Для этих целей была разработана единая платформа управления регионом, - подытожила Зинаида Разживина. – Через нее можно будет направить поручения по конкретным проблемам, создать видеоконференцию, если это необходимо. В ЦУРе не только будут собираться жалобы, но и происходить их анализ, приглашаем отраслевых специалистов для работы с ними.

Как отметил Андрей Чибис, на ближайшие полгода поставлена задача подружить все региональные сервисы. Также в планах у регионального правительства внедрение новых систем, например, наблюдения в режиме онлайн за стройками в рамках нацпроектов. По видео должно быть понятно не только есть ли на объекте рабочие и техника, но и в графике ли все идет.

- По сути, ЦУР становится электронным правительством Мурманской области, - рассказал Андрей Чибис.

Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Дмитрий Чернышенко, к 1 декабря по поручению президента ЦУРы должны появиться во всех субъектах. В Мурманске не только один из первых центров, но и эффективный по своей работе.

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