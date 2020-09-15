Памятник рухнул с постамента. Фото: vk.com/liinahamari_official

Не такие новости хочется узнавать в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и накануне 76-летия Петсамо-Киркенесской операции. Но имеем, что имеем - 14 сентября в Лиинахамари рухнул памятник героям-подводникам Северного флота на мысе Лодейном.

Мемориал буквально упал с постамента и оставил за собой борозду в земле. Как точно это произошло, пока неизвестно – очевидцев нет.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП с мемориалом. Фото: vk.com/liinahamari_official

- В данный момент идет проверка, - рассказали «КП» в администрации Печенгского района, не уточнив никаких подробностей.

Правда, глава администрации Эдуард Затона не исключает, что ЧП – дело рук людей. Ведь сильных дождей или ветра не было. Разве что паводок весной бушевал и размывал землю, но памятник стоит на возвышении.

Загадочным обрушением уже заинтересовались в прокуратуре.

- Прокуратурой Мурманской области организована проверка по публикациям в региональных СМИ об обрушении памятника героям-подводникам Северного флота в поселке Лиинахамари. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия тому способствующие, будет дана оценка исполнению законодательства при обеспечении сохранности и благоустройства памятников и мемориальных сооружений, - рассказала старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Монумент находится на мысе Лодейный. Фото: vk.com/liinahamari_official

Местные жители, конечно, возмущены до глубины души. Для них монумент – это особенная история. Правда, недосягаемая.

- Пару лет назад хотели пройти, посмотреть памятник - нас не пустили, заорали, что частная территория. Ну вот, досиделись на своей частной территории, ничего дальше КПП не видя, - рассказывает Евгения Сковронская.

Установили памятник героям 48 лет назад. В 2015 году памятник героям-подводникам Северного флота, посвященный прорывам подводников в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (так звучит его официальное название) был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответственно, он получил право на охрану государства.

У жителей Лиинахамари к памятнику героям-подводникам отношение особенное. Фото: vk.com/liinahamari_official

СПРАВКА «КП»

Памятник был установлен в честь событий 22 августа 1941 года.

- Ровно в 14.00 час. подлодка Израиля Фисановича атаковала океанский транспорт водоизмещением около восьми тысяч тонн, пришедший с военными грузами для лапландской группировки Дитла. Точно определив прямое попадание торпеды и взрыв транспорта, Фисанович не потерял ни минуты в гавани. Он вывел лодку обратно в море, значительно опередив кинувшиеся в погоню вражеские корабли. Смелый прорыв увенчался полным успехом. Спустя сутки подлодка повторила атаку, теперь уже в море, и уничтожила второй торпедой еще один транспорт противника, - пишет группа «Лиинахамари. И не только». - Молодежь района решила увековечить легендарный подвиг советских моряков. Автором проекта стал комсомолец Владимир Сергеевич Сухов.

Скульптурно-архитектурный памятный мемориал установлен на высоком холме и представляет собой выразительный, четкий контур рубки подводной лодки. Ее уравновешивает четырехгранный бетонный пилон высотой 8,5 метра. Его вершину с фасада украшает барельеф ордена Красного Знамени. У подножия пилона установлено барельефное изображение командира лодки у перископа.

Памятник опирается на мощный цоколь, на лицевой стороне которого автор выполнил рельефную композицию, тематически подчиненную общему замыслу сооружения. Лаконичная надпись гласит: «Этот монумент сооружен в память о дерзких прорывах подводных лодок в порт Лиинахамари в 1941 году».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспедиция Северного флота установила памятную доску на Новой Земле в честь юбилея РГО. Памятник изготовили на средства благотворителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru