2020-07-09T14:10:28+03:00
Общество

Построят ли на месте стадиона профсоюзов в Мурманске кафедральный собор

В Мурманской и Мончегорской митрополии прокомментировали ситуацию с продажей спортивного объекта
Елена МОЛОДЦОВА
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Удастся ли сохранить центральный стадион в Мурманске? Фото: AvitoУдастся ли сохранить центральный стадион в Мурманске? Фото: Avito
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Новость о том, что в столице Заполярья выставили на продажу центральный стадион, произвела эффект бомбы. Еще бы! Шансы, что после сделки спортивный объект сохранит свое социальное значение, довольно призрачны. Тем более, что сразу вспоминается история о том, что несколько лет назад на его месте Русская православная церковь мечтала возвести кафедральный собор, который завещал построить еще последний император Николай II. Тогда сносить стадион никто не решился, но, кажется, теперь эта идея получила второй шанс на воплощение в жизнь.

Неужели совсем скоро на месте стадиона профсоюза начнется грандиозная стройка?

- На месте стадиона не будет кафедрального собора. Информация о его возможном появлении там устарела. Она возникла до моего прихода на кафедру и при прежнем губернаторе. Я имею совсем другие установки, - сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Владыка подчеркнул, что выступает за сохранение этого спортивного сооружения в обновленном виде и даже готов предложить вариант создания там современного Духовно-спортивного центра. Однако митрополит заметил, что эта идея может воплотиться в жизнь только при поддержке властей и горожан.

- Если события со стадионом будут развиваться в подобном русле, то Церковь окажет властям всяческую помощь в поисках инвесторов для его реконструкции. Но выкупать самостоятельно стадион мы не собираемся. У нас денег на такие покупки нет, - подчеркнул митрополит Митрофан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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