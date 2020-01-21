В Мурманске для кафедрального собора создадут новый проект

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:54:58+03:00

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Ни для кого не секрет, что святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл не одобрил выбранное место для кафедрального собора Мурманска. Однако благословил на строительство рядом со Спасом-на-Водах первого в истории русской церкви духовно-спортивного центра. Тем более, что к участку, где собирали возводить главный храм форпоста России в Арктике, были подведены все коммуникации, да и проект был готов.

- Мурманск – единственный город в России, который не имеет кафедрального собора. Храм должен быть величественным и уникальным. Он станет лицом и символом столицы Заполярья. Важно подобрать для него подходяще место: то ли это будет район «Алеши», чтобы его видели моряки, возвращающиеся домой из походов, то ли центр, - говорит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В митрополии намерены подойти к этой стройке с особым вниманием и создать новый проект величественного здания. Прежний был не достоин кафедрального собора, а являлся отголоском Соловецких и Псковских храмов. Тем более, что поддержкой спонсоров уже заручились. Но пока церковь сосредоточится на строительстве духовно-спортивного центра у Спаса-на-Водах.

- В это место вложено много сил и средств, и, конечно, мы от него не отступим. Нам осталось пройти два этапа: получить одобрение проекта от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а главе «Норникеля» - благословение от святейшего патриарха. После этого, на стройке у Спаса-на-Водах начнутся работы, - отметил владыка.

ИСТОЧНИК KP.RU