Вместо кафедрального собора в Мурманске появится первый духовно-спортивный центр

В светской России строительство новых храмов, церквей и соборов, а также реконструкция старых идет более чем активно. И РПЦ не всегда встречает понимание со стороны народа, зачем это надо. Достаточно вспомнить историю с Екатеринбургом, где божий дом хотели построить на месте парка.

Где правда?

Скандал готов был случиться и в Мурманске. Тучи уже сгустились, а северяне были в напряжении. Дело в том, что несколько месяцев назад появилась информация, что кафедральный собор, который должны были построить у Спаса на водах рядом с Семеновским озером, собираются перенесли в центр города. Якобы выбранное место не устраивает руководство Мурманской митрополии (тогда еще ее возглавлял владыка Симон). Называли даже новое место… на месте стадиона Профсоюзов. Мол, это центр города и где, как не здесь, строить собор, которого еще нет в Мурманске.

На днях слухи были подогреты появившейся информацией, что стадион был продан. Правда, в Мурманском областном совете профессиональных союзов, владельце объекта, сообщили, что это не соответствует действительности.

А потом объяснение дали и представители РПЦ.

— Доминанта поиска врага, подозревания в чем-то друг друга, пока не изжита в нашем обществе, - заметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Наверно, требуется время и воспитание культуры общения, которое мы называем демократическими принципами. Демократия в нашем российском понимании – это дух соборности. Сейчас создаются такие Соборы, например, Всемирный Русский Народный Собор, общественные институты, которые помогают прийти к консенсусу в обществе. Я считаю, что Церковь является примером этой традиционной соборности. Мы проводим эти Соборы, обсуждения, совещания регулярно на всех уровнях. Это неотъемлемая часть Церкви. Хотелось бы, чтобы соборность охватывала всё наше общество и приводила нас к любви и согласию, собственно, тому, о чем мечтает каждый человек. Не нервотрепка и взаимные обиды, а гармония даст нам возможность двигаться по пути созидания великой Российской державы.

Вместо богослужений - вера и спорт

Также владыка объяснил, что и где будут строить. Так, у Спаса на водах построят храм — место было освящено, но не кафедральный собор. Тот хотят сделать визитной карточкой Арктики, поэтому под него понадобится больше места, и новую площадку будут искать. При этом владыка Митрофан заметил, что церковь не будет лидировать в этом вопросе: землю должны будут выделить власти, а решать, надо ли там строить — северяне. На проект через пожертвования собрали около 80 миллионов рублей (всего нужен почти миллиард).

У Семеновского озера же построят Преображенский духовно-спортивный центр.

- Это новое направление и это моя зона ответственности как председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорту, - пояснил митрополит. - Это будет не просто храм, а храмовый комплекс с помещениями для разных видов спорта в подвальном и цокольном этажах: это и борьба, и просто тренажёры, и площадки для других видов спорта, не требующих громадных стадионов. Это будет наш пилотный проект, который мы предъявим Русской Православной Церкви для дальнейшего развития этого направления.

Пока будет идти разработка эскиза центра. В митрополии надеются, что такое сочетание духовного развития и физического привлечет к церкви молодежь.