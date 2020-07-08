В Мурманске за 150 миллионов рублей продают стадион Профсоюзов

8 Июль 2020 2020-07-08T17:12:11+03:00

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Стадион Профсоюзов в Мурманске - знаковое место: здесь проходит День рыбака, зимой - массовые катания на коньках, раньше играл футбольный клуб "Север". В свое время ходили слухи, что на месте спортивного объекта построят кафедральный собор.

Теперь же на популярном сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже стадиона Профсоюза. 42222 кв.м оценили в 150 миллионов рублей. "Заключим инвестиционный договор на максимально выгодных для покупателя условиях с целью развития спортивной деятельности в Мурманской области", - говорится в тексте объявления.

За комментариями по продаже "КП" обратилась к председателю мурманского облсовпрофа Александру Первухину - спортивный объект принадлежит этой организации. Оказалось, что решение о продаже стадиона было принято еще в марте. Пандемия коронавируса повесила замок на двери объекта, перекрыв таким образом денежный поток.

- Стадион и так убыточно содержать, а с марта у нас не было денег от его работы. Даже сейчас, когда спортивным объектам разрешили работать с загрузкой в 50%, дела идут плохо, нет понимания, как поступать со зрителями, - пояснил Александр Первухин. - От властей помощи мы не увидели.

Поэтому сейчас для стадиона ищут покупателя, который готов привести объект в порядок. Облсовпроф хочет проговорить с ним, чтобы вместо стадиона не построили, например, гипермаркет, а сохранили место для занятий спорта и культурно-массовых мероприятий. Хотя, конечно, точных гарантий нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU