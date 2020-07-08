В Мурманске за 150 миллионов рублей продают стадион Профсоюзов
Стадион Профсоюзов в Мурманске - знаковое место: здесь проходит День рыбака, зимой - массовые катания на коньках, раньше играл футбольный клуб "Север". В свое время ходили слухи, что на месте спортивного объекта построят кафедральный собор.
Теперь же на популярном сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже стадиона Профсоюза. 42222 кв.м оценили в 150 миллионов рублей. "Заключим инвестиционный договор на максимально выгодных для покупателя условиях с целью развития спортивной деятельности в Мурманской области", - говорится в тексте объявления.
За комментариями по продаже "КП" обратилась к председателю мурманского облсовпрофа Александру Первухину - спортивный объект принадлежит этой организации. Оказалось, что решение о продаже стадиона было принято еще в марте. Пандемия коронавируса повесила замок на двери объекта, перекрыв таким образом денежный поток.
- Стадион и так убыточно содержать, а с марта у нас не было денег от его работы. Даже сейчас, когда спортивным объектам разрешили работать с загрузкой в 50%, дела идут плохо, нет понимания, как поступать со зрителями, - пояснил Александр Первухин. - От властей помощи мы не увидели.
Поэтому сейчас для стадиона ищут покупателя, который готов привести объект в порядок. Облсовпроф хочет проговорить с ним, чтобы вместо стадиона не построили, например, гипермаркет, а сохранили место для занятий спорта и культурно-массовых мероприятий. Хотя, конечно, точных гарантий нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На стадионе на Гвардейской в Мурманске сделают яму для прыжков и полосу препятствий. Работы на объекте застопорились из-за строительства нового здания для суда (Подробности)
В Долине Уюта в Мурманске появятся сноубордический и кинологический парки. Зеленый уголок отдыха ждет реконструкция (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU