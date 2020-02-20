В Мурманской области снимали мистический триллер про Кольскую сверхглубокую

Этой снежной и ветреной зимой дорогу на Териберку могут закрыть, открыть через часов шесть, а потом снова отрезать село от большой земли суток на двое. Добраться сюда – дело повышенной трудности. Но на наше журналистское везение в Териберку 15 февраля летел вертолет Ми-2 компании «Мурманавиа». Да не просто вертушка, а кинозвезда – ее снимут для мистического триллера про Кольскую сверхглубокую. Работа над фильмом шла на прошлой неделе в самом киношном месте Заполярья, да простит нас Кировск.

Вертолет Ми-2 стал актером в новой ленте.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Дорога к океану

- Вы на самом краю земли, дальше ничего нет, - приветствует нас один из членов съемочной группы, когда мы выходим из Ми-2 после часового перелета из Мурмашей.

- Да мы местные, - успеваем ответить, а потом замолкаем, разглядывая пейзаж вокруг.

Хоть в Териберке мы и не в первый раз, а все равно находимся в восторге от увиденного: и снежного моря тундры под вертушкой, и черных вод Баренцева моря. Скоро мы услышим, как сильно захлестнула волна эмоций тех, кто приехал трудиться над фильмом.

Стоит отметить, что съемочный лагерь разбили не в самой Териберке, а в нескольких километрах от села. Летом сюда еще можно проехать, что и делают туристы и северяне, которые хотят увидеть знаменитый местный водопад. А вот зимой…

Расчищать снег к побережью пришлось несколько дней фронтальным погрузчиком. А ветер в Териберке всегда такой, что стоит хоть немного отвоевать пространства, как его опять занесет.

Для съемок также понадобился вертолет Ми-8.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Могло бы быть

В нескольких метрах от берега Северного Ледовитого океана с округлыми валунами и замороженными водорослями стоят декорации – вход на шахту Кольской сверхглубокой. То, что происходит внутри нее, снимали в настоящем руднике в Заполярном. А вот финал фильма приехали делать в Териберку. Пусть исторически это неверно – скважина находится рядом с Заполярным, и входа как такового в нее нет – только небольшой люк. А в фильме шахта окажется такой широкой, что по ней будет спускаться лифт – на глубину до 5 тысяч метров, и 12-ти. Создатели ленты позволили себе вольность, тем более, что это не документальный рассказ…

Съемочная площадка расположилась вдали от Териберки. К ней даже пришлось пробивать дорогу.Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики из множества голосов - рассказывают продюсеры о сюжете картины. После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа вместе с главной героиней фильма в исполнении актрисы Милены Радулович отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что они обнаруживают, оказывается величайшей угрозой в истории.

Конечно, те, кто работал на Кольской сверхглубокой, могут улыбнуться тому, как ее покажут в фильме. Но с учетом секретности проекта, некоторые фантазии вполне могли бы быть реальностью.

Актеры прошли испытание холодом края земли.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- На съемках в Заполярном я встретил человека, который работал на Кольской сверхглубокой. Он обещал нам дать трофей – породу с глубины 7-8 тысяч метров, которой примерно 1,5 миллиарда лет, - рассказывает продюсер фильма Александр Калушкин.

Фильм о Кольской сверхглубокой – это кросс-жанровое кино. Правильно будет сказать, что это мистический триллер в английском понимании: полное погружение в атмосферу, когда ты не осознаешь до конца, что же происходит, и только потом все сходится вместе.

- Сейчас российский зритель очень интересуется отечественной историей, хочет по-новому взглянуть на произошедшие события. Значимость Кольской сверхглубокой в истории нашей страны ничуть не меньше, чем космические достижения. А события, связанные со скважиной, окутаны тайной, отнюдь не уступающей тайне перевала Дятлова или другим историческим загадкам. Кольская сверхглубокая была одним из самых масштабных секретных объектов страны, – подчеркивает продюсер фильма Сергей Торчилин.

Прямо у берега океана разместили декорации к мистическом трилллеру.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Божественно красиво для ужаса

Териберка буквально привела в восторг операторов солнечной погодой.

- Я хочу переехать сюда жить, - серьезно говорит оператор фильма Гайк Киракосян. – Я здесь первый раз, и здесь очень здорово, природа божественно красива. В кадре мне не хочется заменить Териберку чем-то еще. Правда, в фильме будет не понятно, что это именно этот населенный пункт, мы снимаем сцены про шахту, которая находится на Севере. Я рад, что попал на этот проект. Он очень своеобразный, сложный, необычные задачи стоят перед съемочной группой.

Гайк Киракосян, являясь членом Союза кинематографистов РФ и Европейского союза кинооператоров, хорошо известен за рубежом. Последние 20 лет он жил и работал за границей, завоевал множество международных наград.

Териберка покорила съемочную группу своей красотой.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пока операторская группа радовалась, актерам пришлось несладко. Кажется, что раз на улице всего -10, то условия для работы легкие. Но ветер 20 метров в секунду... И кажется, что на самом деле мороз под -30, а то и больше. Брезентовую палатку с надписью «буфет», где греются люди, рвет на части. Пилот Ми-2, который должен зависнуть в воздухе и по команде полететь на камеру, говорит, что трясет над морем будь здоров – те, кто был в кабине, были рады, что приземлились.

И в таких условиях часами стоят на ветру актеры массовки. Сапоги из кожзама на тонкой подошве, шапки, что не закрывают уши, тоненькие бушлаты. Они играют военных, шубу не наденешь. И в помещение не зайдешь, ведь надо до филигранности отрепетировать сцену. Дело в том, что актриса Милена Радулович должна выйти на мороз только в нижнем белье. Мне и представить сложно, как она будет это делать, потому, как холод сковывает пальцы через двойные варежки и носки из ангоры.

Работа над сценой идет до наступления темноты. Массовка стойко держится. А вот кому хорошо, так это немецким овчаркам. Четвероногие актеры, играющие армейских псов, в восторге от происходящего.

- В первый день снимались две собаки, сегодня – шесть, - рассказывает директор клуба собаководства «Цербер» Ольга Кобелева. – Они счастливы, ведь все их на площадке гладят, целуют и любят. В конце дня, конечно, очень устали, легли и вырубились на всю ночь. Тамерлан у нас самый опытный и возрастной – ему четыре года, больше всего подходит для съемок.

Немецкие овчарки из куба "Цербер" играли солдатских псов.Фото: Антон ЗАБИРОВ

По овчаркам и правда видно, что они на седьмом небе от счастья – носятся, тараня сугробы, встают на задние лапы, чтобы лизнуть в щеку актеров. И даже иногда пытаются поссориться между собой. Поэтому массовке приходится вставать так, чтобы конфликтующие собаки не оказались рядом. Да и те, что явно неравнодушны, в хорошем смысле, друг к другу. Кстати, это не дебют для них на съемочной площадке: они уже играли в фильме «Стыд», над которым работали в Лиинахамари, «Ледокол», что снимали на «Ленине».

Новая достопримечательность

Съемочная группа из Териберки уже уехала. На память о ней осталась дорога, по которой ездят туристы, да сами декорации. Администрация Териберки просила не убирать их, чтобы в селе появилась новая достопримечательность. Ведь после «Левиафана», как мы помним, остались лишь горы мусора. Домик, в котором по сюжету жили главные герои, сравняли с землей. А скелет морского чудища выкупил богач из столицы (глава региона Андрей Чибис ведет с ним переговоры, чтобы вернуть обратно в Мурманскую область).

Фильм про Кольскую сверхглубокую ориентировочно выйдет осенью.Фото: Антон ЗАБИРОВ

После Заполярья съемки пройдут еще в московских павильонах. Ориентировочно мистический триллер про Кольскую сверхглубокую выйдет в кинотеатрах осенью этого года. Не исключено, что в Заполярном и Мурманске будут организованы специальные показы. Да и в Териберке, если будет такая возможность.