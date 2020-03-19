В Мурманске ищут тех, кто контактировал с больным коронавирусом ирландцем

19 Март 2020 2020-03-19T17:32:40+03:00

Александр Гасс из Ирландии сейчас чувствует себя хорошо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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19 марта стало известно, что у 19-летнего ирландца Александра Гасса - участника шахматного турнира в Мурманске - подтвердился коронавирус. Сейчас проверяют 59 человек, которые могли контактировать с иностранцем, у них взяли 236 проб, 35 из них еще в работе.

Однако количество взаимодействовавших с Александром может быть больше. Сейчас оперативно проверяется весь круг общения шахматиста, уточняется, где он был, с кем общался. Всех северян, которые встречали ирландца, просят позвонить на "горячую линию" по коронавирусу - (8152) 39-99-99.

Напомним: шахматисты из Франции, которые были на чемпионате, сейчас находятся на базе отдыха "Голубая бухта" на самоизоляции. Такой же режим у главы администрации Мурманска Евгения Никоры. Организаторы соревнований помещены в обсерватор, а сотрудники "Меридиана" буквально живут на пятом этаже отеля, где останавливался Александр.

Фото: правительство Мурманской области.

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