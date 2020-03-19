В Мурманске ищут тех, кто контактировал с больным коронавирусом ирландцем
19 марта стало известно, что у 19-летнего ирландца Александра Гасса - участника шахматного турнира в Мурманске - подтвердился коронавирус. Сейчас проверяют 59 человек, которые могли контактировать с иностранцем, у них взяли 236 проб, 35 из них еще в работе.
Однако количество взаимодействовавших с Александром может быть больше. Сейчас оперативно проверяется весь круг общения шахматиста, уточняется, где он был, с кем общался. Всех северян, которые встречали ирландца, просят позвонить на "горячую линию" по коронавирусу - (8152) 39-99-99.
Напомним: шахматисты из Франции, которые были на чемпионате, сейчас находятся на базе отдыха "Голубая бухта" на самоизоляции. Такой же режим у главы администрации Мурманска Евгения Никоры. Организаторы соревнований помещены в обсерватор, а сотрудники "Меридиана" буквально живут на пятом этаже отеля, где останавливался Александр.
Фото: правительство Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19. Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)
Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)
В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»