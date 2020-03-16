Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19

16 Март 2020 2020-03-16T16:58:35+03:00

Руки надо мыть с мылом и часто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пандемия коронавируса постепенно подбирается к Мурманской области. Предварительно положительный результат на COVID-19 был выявлен у одного из шахматистов из Ирландии, который приезжал в столицу Заполярья на турнир. А пока медики разбираются, есть ли повод для паники, в регионе уже запретили все культурно-массовые мероприятия.

- Источником инфекции является зараженный человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде, который длится от 2 до 14 дней. Вирус достаточно летуч – при чихании распространяется на 3,5 метра и может сохраняться несколько часов в окружающей среде. Основной способ передачи – воздушный и контактный, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Топ-5 советов, как не заразиться коронавирусом:

1. Избегайте поездок в страны, где выявлены случаи COVID-19, контактов с людьми с симптомами ОРВИ и мест большого скопления людей.

2. Тщательно и по возможности чаще мойте руки с мылом, а если нет такой возможности, пользуйтесь гигиеническими салфетками. К лицу и глазам прикасайтесь только чистыми руками. В общественных местах старайтесь не трогать дверные ручки, перила и другие предметы.

3. Регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещений.

4. Соблюдайте режим дня, хорошо питайтесь и высыпайтесь, делайте физические упражнения.

5. Не забывайте про гигиену носа – увлажняйте слизистую аэрозольными препаратами.

- Если у вас появились признаки ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а вызывайте врача на дом. При чихании и кашле прикрывайте рот одноразовой салфеткой либо локтевым сгибом, - рекомендует Дмитрий Вячеславович.

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