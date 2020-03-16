2020-03-16T07:34:39+03:00
Общество

В Мурманской области 64 человека находятся на карантине из-за коронавируса

16 северян с ОРВИ проходят лечение в больнице
Мария ПАШЕНКОВА
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Все больше северян попадают под карантин.Все больше северян попадают под карантин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мурманской области введены особые меры безопасности из-за коронавируса. Например, отменены некоторые мероприятия и праздники, к некоторым массовым событиям не допускают иностранцев, которые менее 14 дней пробыли в России. Северяне, которые приезжают из стран, где быстро распространяется болезнь, должны будут провести две недели на карантине. И таких случаев уже немало.

- 4 человека госпитализированы за прошедшие сутки. 16 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям. 62 человека находятся на карантине, из них 47 моряков, - уточнили в оперативном штабе, созданном при правительстве Мурманской области.

Напомним, моряки возвращались в наш регион из Норвегии, граница с которой в данный момент закрыта. На КПП "Борисоглебск" их отправили в карантинную зону, так как королевство входит в список стран, где коронавирус распространяется особенно быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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