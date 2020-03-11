В Мурманске из-за коронавируса отменят годовщину присоединения Крыма и соревнования по хоккею

11 Март 2020 2020-03-11T15:48:03+03:00

В этом году праздник по случаю присоединения Крыма в Мурманске не состоится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник Севера состоится, но иностранцев на него не пустят

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Угроза коронавируса продолжает держать в страхе жителей всего мира. Мурманская область тоже находится под прицелом из-за большого туристического потока из стран Азии. В России и других странах отменяют мероприятия, на которых планируется большое скопление людей. Заполярье не стало исключением из этого правила.

В Мурманске отменили сразу несколько долгожданных праздников и соревнований. Напомним: глава региона Андрей Чибис принял решение отказаться от проведения «Лыжни Дружбы» из-за большого количество заразившихся COVID-19 в Финляндии и Норвегии.

- Праздник в честь шестой годовщины присоединения Крыма к России будет отменен в связи с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе администрации Мурманска.

Также из-за угрозы страшной инфекции сорвался и ряд спортивных соревнований.

- 10 марта министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов отметил, что Баренц-игры по хоккею с мячом будут отменены в связи с распространением коронавируса. Также под угрозой лыжный марафон 86 традиционного Праздника Севера в конце марта. Его пока не отменяют, но иностранцы на него допущены не будут, - рассказал «КП» руководитель рабочей группы по информационному сопровождению Праздника Севера Виктор Шубин.

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