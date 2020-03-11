В Финляндии - 40 заболевших коронавирусом, в Норвегии - 192

11 Март 2020 2020-03-11T09:54:05+03:00

Жителей Мурманской области просят не ездить пока в Финляндию и Норвегию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уследить за числом тех, кто заболел коронавирусом, очень сложно - их становится все больше. В том числе и у наших соседей.

По данным на 10 марта, в Финляндии пациентов с подтвержденным диагнозом уже 40, а в Норвегии - 192. Многие находятся на домашнем карантине, если есть возможность не контактировать с роственниками, другие проходят лечение в медучреждениях.

Отмечается, что многие привезли болезнь из-за границы. Так, одна из жительниц Финляндии вернулась из Италии и почувствовала себя плохо. У нее диагностировали коронавирус, также она заражила некоторых членов своей семьи, в том числе и сына.

Как сообщает норвежское издание Aftenposte, коронавирус может быть у министра обороны королевства Франка Бакке-Йенсена. Сейчас он находится на карантине.

Также болезнь сорвала международные военные учения Cold Response 2020, которые должны были пройти в Норвегии. У одного из участников диагностировали коронавирус, из-за этого почти 1300 человек помещены на карантин.

Ранее стало известно, что на "Лыжню дружбы" из-за неблагоприятной обстановки не приедут участники из Финляндии и Норвегии. А жителей Мурманской области просят воздержаться от поездок к соседям. Также северяне сдают путевки в Таиланд.

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