2020-03-15T09:13:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус

49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне
Мария ПАШЕНКОВА
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49 человек, включая водителей, поместили в санитарную зону КПП.49 человек, включая водителей, поместили в санитарную зону КПП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К жителям Мурманской области, которые сейчас возвращаются из Норвегии, сейчас пристальное внимание. Королевство попало в список стран, неблагоприятных по ситуации с коронавирусом, поэтому границу с ним закрыли, а все побывавшие там россияне должны будут провести две недели в самоизоляции.

Это ждет и почти полсотни наших рыбаков, которые 14 марта возвращались через КПП "Борисоглебск". 49 человек, в том числе водители двух автобусов, отправили в санитарную зону.

- По результатам первичных исследований, проведенных в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий, все здоровы. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов, будут направлены на двухнедельный карантин, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Ранее на коронавирус проверяли жителей Североморска и Апатитов (почувствовали недомогание после возвращения из Вьетнама и ОАЭ соответственно), ковдорчанина, который летел в одном самолете с зараженным пассажиром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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