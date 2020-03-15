Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус

15 Март 2020 2020-03-15T09:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

К жителям Мурманской области, которые сейчас возвращаются из Норвегии, сейчас пристальное внимание. Королевство попало в список стран, неблагоприятных по ситуации с коронавирусом, поэтому границу с ним закрыли, а все побывавшие там россияне должны будут провести две недели в самоизоляции.

Это ждет и почти полсотни наших рыбаков, которые 14 марта возвращались через КПП "Борисоглебск". 49 человек, в том числе водители двух автобусов, отправили в санитарную зону.

- По результатам первичных исследований, проведенных в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий, все здоровы. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов, будут направлены на двухнедельный карантин, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Ранее на коронавирус проверяли жителей Североморска и Апатитов (почувствовали недомогание после возвращения из Вьетнама и ОАЭ соответственно), ковдорчанина, который летел в одном самолете с зараженным пассажиром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» состоится в Мурманске, несмотря на коронавирус. Организаторы мероприятия примут противоэпидемические меры (Подробности)

В Мурманске из-за коронавируса отменят годовщину присоединения Крыма и соревнования по хоккею. Праздник Севера состоится, но иностранцев на него не пустят (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU