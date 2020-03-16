2020-03-16T08:50:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области из-за коронавируса отменили культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек

Информировать о ситуации с COVID-19 в регионе будут 4 раза в день
Елена МОЛОДЦОВА
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Массовые мероприятия временно оказались под запретом.Массовые мероприятия временно оказались под запретом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Заполярье продолжают закручивать гайки в связи с пандемией коронавируса в мире. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис запретил участие иностранных граждан, находящихся в стране менее двух недель, в общественной жизни региона, а также рекомендовал ограничить поездки северян в Финляндию и Норвегию.

- Ситуация непростая, поэтому мы вынуждены вводить ограничения. С 17 марта решено отменить все культурно-массовые мероприятия численностью более ста человек, а также запретить организованные выезды делегаций за предел как страны, так и за области. Также прошу глав муниципалитетов временно перевести ежемесячные встречи с жителями в онлайн-режим, либо в режим индивидуальных приемов, - отметил Андрей Чибис. – За нарушения этих мер организаторы могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Также глава региона подчеркнул, что решение о переводе школьников на дистанционное обучение пока не принято. Однако оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, и ограничение может быть введено в любой момент.

- В Telegram запущен отдельный канал, а в «ВКонтакте» - аккаунт, где четыре раза в день будет появляться достоверная информация о ситуации с коронавирусом в Заполярье, - отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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