В Мурманской области из-за коронавируса отменили культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек

16 Март 2020 2020-03-16T08:50:53+03:00

Информировать о ситуации с COVID-19 в регионе будут 4 раза в день

Изменить размер текста: A A

В Заполярье продолжают закручивать гайки в связи с пандемией коронавируса в мире. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис запретил участие иностранных граждан, находящихся в стране менее двух недель, в общественной жизни региона, а также рекомендовал ограничить поездки северян в Финляндию и Норвегию.

- Ситуация непростая, поэтому мы вынуждены вводить ограничения. С 17 марта решено отменить все культурно-массовые мероприятия численностью более ста человек, а также запретить организованные выезды делегаций за предел как страны, так и за области. Также прошу глав муниципалитетов временно перевести ежемесячные встречи с жителями в онлайн-режим, либо в режим индивидуальных приемов, - отметил Андрей Чибис. – За нарушения этих мер организаторы могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Также глава региона подчеркнул, что решение о переводе школьников на дистанционное обучение пока не принято. Однако оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, и ограничение может быть введено в любой момент.

- В Telegram запущен отдельный канал, а в «ВКонтакте» - аккаунт, где четыре раза в день будет появляться достоверная информация о ситуации с коронавирусом в Заполярье, - отметил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-закоронавируса. Ориентировочно он состоится в середине декабря (Подробности)

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус. 49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне (Подробности)

В Ковдоре проверили мужчину, который контактировал с заболевшимкоронавирусом. А трех жителей Мурманска, вернувшихся из-за карантина из Норвегии, отправят в обсерватор (Подробности)

В Мурманской области - первый ребенок с подозрением на коронавирус. Маленький северянин вернулся из Норвегии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU