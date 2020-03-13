В Мурманской области из-за коронавируса запретили массовые мероприятия с участием иностранцев

13 Март 2020 2020-03-13T08:56:20+03:00

А северян просят не ездить в Норвегию и Финляндию

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"Лыжня дружбы", митинг в честь годовщины присоединения Крыма к России, хоккейный турнир, международная конференция... Список отмененных в Мурманской области мероприятий из-за коронавируса только будет расти. В правительстве региона рассказали о новых мерах профилактики.

- Конечно, будем работать и активно жить на Севере, - призывает не поддаваться панике губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Но при этом мы на оперативном штабе приняли ряд решений. Во-первых, с 14 марта мы отменяем ряд мероприятий с участием наших иностранных гостей, если они были на территории Российской Федерации менее 14 дней. Это касается всех муниципалитетов, коммерческих и некоммерческих организаций.

Второй шаг - отменяются все организованные поездки с участием детей в страны, где зафиксирован коронавирус. Третий - северянам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж, в первую очередь к соседям - в Норвегию и Финляндию.

- Особенно в Норвегию, потому что, по последним данным, коронавирус там распространяется очень быстро. А тем, кто все -таки туда поедет, будет вручаться постановление главного санитарного врача по Мурманской области о 14-дневной самоизоляции. За нарушение наступает ответственность: административная или уголовная, - пояснил глава региона.

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