2020-03-12T16:46:30+03:00
Звезды

Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» состоится в Мурманске, несмотря на коронавирус

Организаторы мероприятия примут противоэпидемические меры
Наталья ЛОБАНОВА
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Сражаться за победу будут команды из Белорусии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и России. Фото: администрация МОСражаться за победу будут команды из Белорусии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и России. Фото: администрация МО
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Злосчастный коронавирус создал массу проблем для жителей Мурманской области, даже учитывая, что в Заполярье пока не зарегистрировано ни одного случая заражения. Люди в страхе шарахаются от каждого чихнувшего прохожего, а местным властям приходится отменять некоторые мероприятия. Так, в Кольском крае уже не будет «Лыжни Дружбы» и Баренц-игр по хоккею с мячом. Виной тому – китайская зараза.

К счастью, важный международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики», который состоится 14 и 15 марта, в Мурманске пока не отменили. За победу будет сражаться 51 команда из Белорусии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и России.

– В ноябре 2019 года в столице Заполярья впервые прошел Чемпионат мира по «Брейн-рингу». Для города это очень важно, ведь благодаря нашим всесторонне развитым ребятам Мурманск получил признание и на мировом уровне. Успехи наших команд «Что? Где? Когда?» и КВН доказывают, что мурманская молодежь занимается, действительно, полезным делом, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Учитывая неблагополучную ситуацию, связанную с коронавирусом из Китая, организаторы турнира примут противоэпидемические меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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