Жителей Мурманской области, вернувшихся из-за границы, отправят на карантин

Остается все меньше стран, где не выявлено больных с коронавирусом. Поэтому у россиян не так уж много вариантов, куда поехать в отпуск. Это не значит, что жители Мурманской области должны отказываться от отдыха за границей. Просто надо знать, куда ехать и что после делать.

Обязательный карантин

Несмотря на то, что в Мурманской области не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, ухо все же стоит держать востро. Региональный Роспотребнадзор опубликовал инструкцию для тех, кто возвращается из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, Финляндии, Норвегии и Великобритании.

- Северяне должны позвонить на «горячую линию» министерства здравоохранения Мурманской области по телефону 8 (8152) 39-99-99 и сообщить о прибытии и оставить свои контакты. Затем на 14 дней перейти в режим самоизоляции, иными словами не выходить из дома. Если требуется больничный лист, сообщите об это в разговоре с оператором и вам привезут его на дом, - дает рекомендации Роспотребнадзор. - Это же касается и детей, которым две недели после поездки заграницу придется учиться дистанционно.

Но как же, простите, элементарные потребности? Поход в магазин за продуктами, прогулка с собакой или банально вынести мусор? Есть у надзорного ведомства ответы и на эти вопросы.

- Рекомендуется пользоваться службой доставки или помощью друзей и знакомых. В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) можно выходить на улицу в малолюдное время и обязательно в медицинской маске, - отмечают в Роспотребнадзоре.

А вот если человек живет в квартире не один, то ему следует ходить по дому в медицинской маске, пользоваться отдельной посудой, часто мыть руки и обрабатывать их кожными антисептиками, а также регулярно проветривать помещение. Правда, если вернувшийся из вояжа турист не болен, то его близкие могут не соблюдать карантин.

Кстати, тем, кто решит пренебречь этими рекомендациями, может грозить уголовная ответственность по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и переезд в обсервационный центр в Мурманске. Кстати, если дело дойдет до суда, то несознательному северянину грозит до 80 тысяч рублей штрафа до пяти лет лишения свободы. На их фоне две недели домашнего карантина не так уж и страшны.

- Лица с ОРВИ, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией, направляются в Мурманскую областную клиническую больницу, Мурманскую областную детскую клиническую больницу, Апатитско - Кировская центральную городскую больницу и Оленегорскую ЦГБ. Медпомощь всем пациентам с подозрением на новый коронавирус бесплатная, - уточняют в ведомстве.

Больше трех не собираться

Из-за опасной болезни, а также роста в Мурманской области числа за болевших с ОРВИ и гриппом проведение некоторые общественные мероприятия попали под нож.

В начале недели стало известно об отмене международного праздника «Лыжня Дружбы». Пограничники из Финляндии и Норвегии не рискнули из-за неблагоприятной ситуации у себя в странах приехать на забег.

Также не состоятся два спортивных мероприятия в Заполярье.

Как сообщили в администрации Мурманска, праздник в честь шестой годовщины присоединения Крыма к России 18 марта будет отменен по рекомендациям Роспотребнадзора.

Не пропустили их и на областном уровне.

- 10 марта министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов отметил, что Баренц-игры по хоккею с мячом будут отменены в связи с распространением коронавируса. Также под угрозой лыжный марафон 86 традиционного Праздника Севера в конце марта. Его пока не отменяют, но иностранцы на него допущены не будут, - рассказал «КП» руководитель рабочей группы по информационному сопровождению Праздника Севера Виктор Шубин.

А вот IV открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики», который должен пройти в Мурманске 14 и 15 марта, отменять не стали. Правда, из-за коронавируса здесь введут противоэпидемические меры.

– За звание победителя сразится 51 команда из Белорусии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и России, – рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора. – Турнир пройдет в зале гостинично-делового центра «Арктика».

К слову, среди несостоявшихся массовых мероприятий не только спортивные, но и экономические. В частности, не будет 24 марта седьмой международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

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