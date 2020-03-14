В Ковдоре проверили мужчину, который контактировал с заболевшим коронавирусом

В Мурманской области нет ни одного больного с коронавирусом. И чтобы северяне и дальше были в безопасности, принимаются дополнительные меры.

- По решению губернатора приняты дополнительные меры профилактики, проверяются все, кто чувствует себя плохо и приехал из неблагоприятных стран. Особенно пристальное внимание уделяется тем случаем, когда есть подозрение на возможный контакт с больным коронавирусом человеком, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Так, в частности, на прошлой неделе была госпитализирована жительница Североморска, которая вернулась из Вьетнама и заболела. В Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу положили мужчину, который приехал из ОАЭ. В обоих случаях северяне подхватили ОРВИ. Жителя Ковдора увезли в инфекционное отделение Оленегорской центральной городской больницы - он летел в одном самолете с заболевшим коронавирусом пассажиром. Когда стал известен диагноз последнего, то изолировали от общества по предписанию Роспотребнадзора и северянина. К счастью, его анализ на коронавирус отрицательный.

Также стало известно, что в Мурманске на новую болезнь проверяют ребенка. Трехлетняя девочка с мамой были направлены в инфекционное отделение Мурманской областной клинической детской больницы после того, как малышка заболела после возвращения из Финляндии. Врачи обнаружили у нее ОРВИ средней степени. Еще один ребенок находится на домашнем карантине - юный житель Североморска приехал с семьей из Вьетнама. Анализы на коронавирус у него отрицательные, и уже 16 марта его изоляция закончится.

А вот еще трех жителей областного центра пока только проверяют.

- 14 марта из Норвегии вернулся мужчина с двумя молодыми людьми 2001 года рождения. Они проходили обучение в одной из школ, которая закрылась на карантин. Так как не исключена возможность контакта с больным коронавирусом, они будут изолированы и обследованы. Сейчас признаков простуды и жалоб на самочувствие ни у кого из них нет. Автомобиль находился на санитарной стоянке пограничного пункта в Борисоглебске, где в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий провели санитарную обработку. Дальше они в сопровождении ГИБДД прибудут и поступят в обсерватор в специализированном центре инфекционных заболеваний ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница» имени Баяндина. О результатах исследований будет сообщено дополнительно, - пояснили в правительстве региона.

Напомним: закрыта граница России с Норвегией. Жителей Мурманской области просят воздержаться от поездок в другие страны. В Роспотребнадзоре региона ранее сообщали, что в области есть все необходимое для диагностики и лечения новой болезни.

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