В Мурманской области - первый ребенок с подозрением на коронавирус
В последние дни события развиваются более чем стремительно. Число больных коронавирусом в Финляндии и Норвегии с нескольких десятков выросло до нескольких сотен, в королевстве был зафиксирован первый летальный случай от новой болезни.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посоветовал северянам не ездить к соседям, а депутат регионального парламента Олег Черкашин и вовсе предложил закрыть границу. Что, кстати, и случилось: в Норвегию из России теперь не попасть.
Меры безопасности не лишние на фоне последних новостей. Как стало известно «КП» от источника, в Мурманской области - первый ребенок с подозрением на коронавирус. Юный северянин вернулся из Норвегии и почувствовал недомогание. Пол и возраст мурманчанина не уточняются, известно, что им занимаются врачи детской поликлиники №4.
«КП» ждет уточненную информацию от оперативного штаба.
Ранее в Апатитско-Кировскую ЦГБ был госпитализирован северянин, заболевший после возвращения из ОАЭ. Подозрение на коронавирус не подтвердились, врачи диагностировали ОРВИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» состоится в Мурманске, несмотря на коронавирус. Организаторы мероприятия примут противоэпидемические меры (Подробности)
В Мурманске из-за коронавируса отменят годовщину присоединения Крыма и соревнования по хоккею. Праздник Севера состоится, но иностранцев на него не пустят (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»