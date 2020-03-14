14 Март 2020 2020-03-14T15:00:36+03:00

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В последние дни события развиваются более чем стремительно. Число больных коронавирусом в Финляндии и Норвегии с нескольких десятков выросло до нескольких сотен, в королевстве был зафиксирован первый летальный случай от новой болезни.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посоветовал северянам не ездить к соседям, а депутат регионального парламента Олег Черкашин и вовсе предложил закрыть границу. Что, кстати, и случилось: в Норвегию из России теперь не попасть.

Меры безопасности не лишние на фоне последних новостей. Как стало известно «КП» от источника, в Мурманской области - первый ребенок с подозрением на коронавирус. Юный северянин вернулся из Норвегии и почувствовал недомогание. Пол и возраст мурманчанина не уточняются, известно, что им занимаются врачи детской поликлиники №4.

«КП» ждет уточненную информацию от оперативного штаба.

Ранее в Апатитско-Кировскую ЦГБ был госпитализирован северянин, заболевший после возвращения из ОАЭ. Подозрение на коронавирус не подтвердились, врачи диагностировали ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU