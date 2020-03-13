2020-03-13T15:49:25+03:00
Общество

В Апатитско-Кировскую больницу госпитализирован пацент с подозрением на коронавирус

Житель Мурманской области вернулся из Арабских Эмиратов
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области продолжают госпитализировать людей с подозрением на коронавирус.В Мурманской области продолжают госпитализировать людей с подозрением на коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе стало известно, что все северяне, которые вернутся из поездок в страны, где активно распространяется коронавирус, должны будут две недели провести в изоляции. В числе направлений: Испания, Италия, Франция и Германия. Также жителям Мурманской области рекомендуют не ездить в Норвегию и Финляндию.

Недел назад была госпитализирована жительница Североморска, которая вернулась из Италии и почувствовала недомогание. К счастью, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Теперь же пациент с признаками ОРВИ госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ. Как сообщил источник "КП", он вернулся из Арабских Эмиратов. Другие подробности пока не известны. Северянина проверяют на коронавирус.

Ранее в Мурманской областной Думе прозвучало предложение поставить на границе региона блокпосты.

Напомним, что в Заполярье не было еще ни одного случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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