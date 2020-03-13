В Апатитско-Кировскую больницу госпитализирован пацент с подозрением на коронавирус
На этой неделе стало известно, что все северяне, которые вернутся из поездок в страны, где активно распространяется коронавирус, должны будут две недели провести в изоляции. В числе направлений: Испания, Италия, Франция и Германия. Также жителям Мурманской области рекомендуют не ездить в Норвегию и Финляндию.
Недел назад была госпитализирована жительница Североморска, которая вернулась из Италии и почувствовала недомогание. К счастью, подозрение на коронавирус не подтвердилось.
Теперь же пациент с признаками ОРВИ госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ. Как сообщил источник "КП", он вернулся из Арабских Эмиратов. Другие подробности пока не известны. Северянина проверяют на коронавирус.
Ранее в Мурманской областной Думе прозвучало предложение поставить на границе региона блокпосты.
Напомним, что в Заполярье не было еще ни одного случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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