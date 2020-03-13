2020-03-13T17:39:44+03:00
Общество

Депутат Мурманской областной Думы предложил закрыть границу с Финляндией и Норвегией

Иначе регион рискует подхватить коронавирус от соседей
Мария ПАШЕНКОВА
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Северянам рекомендуют не ездить в Норвегию и Финляндию.Северянам рекомендуют не ездить в Норвегию и Финляндию.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Мурманской области появляются все новые меры профилактики, чтобы не допустить появления в регионе коронавируса. В частности, иностранцы, которые были на территории нашей страны менее двух недель, не могут участвовать в мероприятиях, отменены некоторые праздники и деловые встречи.

Также северянам рекомендуют не ездить в Норвегию и Финляндию. Правда, депутат Мурманской областной Думы Олег Черкашин уверен, что необходимы более жесткие меры - надо закрыть границу с соседями.

- Многие жители Печенгского района часто ездят за границу. По моим данным, в день человек 100 из числа жителей приграничной зоны, имеющий соответствующий паспорт, ездят в Сёр-Варангер. Также как и много приезжает к нам норвежцев - за дешевым бензином и продуктами. Ехать всего 20 минут. Это опасно, коронавирус распространяется в геометрической прогрессии, в Финляндии и Норвегии сейчас очень много заболевших, - рассказал "КП" Олег Черкашин.

Свою идею он вынес на обсуждении на очередном заседании в региональном парламенте, но коллеги посчитали, что такие меры преждевременные. Хотя спикер облдумы Сергей Дубовой сообщил об инициативе вице-губернатору Оксане Демченко. Олег Черкашин уверен, что рано или поздно границу придется закрыть, но не будет ли упущено время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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