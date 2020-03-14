2020-03-14T08:55:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Стал известен диагноз жителя Апатитов, госпитализированного с подозрением на коронавирус

Житель Мурманской области почувствовал себя плохо после поездки в ОАЭ
Мария ПАШЕНКОВА
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Северянина госпитализировали после поездки в ОАЭ,Северянина госпитализировали после поездки в ОАЭ,Фото: Артем КИЛЬКИН
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Неделю назад была госпитализирована жительница Североморска: она почувствовала себя плохо после поездки во Вьетнам. Врачи решили перестраховаться и проверили ее на коронавирус. К счастью, у северянки нашли ОРВИ.

На этой неделе в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу госпитализировали местного жителя. Ситуация была похожа: он вернулся из ОАЭ и почувствовала недомогание. Сейчас стал известен диагноз пациента.

- По состоянию на 13 марта ни в Апатитах, ни в Кировске случаев заражения коронавирусом не установлено. Анализ, проведенный пациенту, прибывшему из ОАЭ, дал отрицательный результат, - сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Напомним: депутат Мурманской областной Думы предложил закрыть границу с Норвегией и Финляндией, где коронавирус быстро распространяется. Также северяне, которые вернутся из стран с неблагоприятной обстановкой по болезни, должны будут провести в изоляции 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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