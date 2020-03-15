Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-за коронавируса
Коронавирус вносит свои коррективы во все сферы жизни северян. Напомним, с 14 марта все мероприятия с участием иностранцев в Мурманской области запрещены. Уже отменили "Лыжню Дружбы", хоккейный турнир, а к участию к интеллектуальных играм "Кубок Артики" допустили только россиян. Теперь пришла очередь попрощаться и с мурманским международным лыжным марафоном, который был приурочен к традиционному Празднику Севера.
- 47-й Мурманский лыжный марафон переносится ориентировочно на середину декабря текущего года. Такое решение было принято на межведомственном оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области в целях предотвратить распространение коронавируса в регионе, - сообщили в министерстве информационной политики Кольского края.
Информация о переносе оплаченных стартовых взносов в ближайшее время будет опубликована на сайте минспорта и молодежной политики Мурманской области.
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