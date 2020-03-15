2020-03-15T12:23:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-за коронавируса

Ориентировочно он состоится в середине декабря
Наталья ЛОБАНОВА
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Придется северянам отложить свои лыжи до лучших времен.Придется северянам отложить свои лыжи до лучших времен.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус вносит свои коррективы во все сферы жизни северян. Напомним, с 14 марта все мероприятия с участием иностранцев в Мурманской области запрещены. Уже отменили "Лыжню Дружбы", хоккейный турнир, а к участию к интеллектуальных играм "Кубок Артики" допустили только россиян. Теперь пришла очередь попрощаться и с мурманским международным лыжным марафоном, который был приурочен к традиционному Празднику Севера.

- 47-й Мурманский лыжный марафон переносится ориентировочно на середину декабря текущего года. Такое решение было принято на межведомственном оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области в целях предотвратить распространение коронавируса в регионе, - сообщили в министерстве информационной политики Кольского края.

Информация о переносе оплаченных стартовых взносов в ближайшее время будет опубликована на сайте минспорта и молодежной политики Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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