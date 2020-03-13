Из-за коронавируса иностранные команды не пустят на «Кубок Арктики» в Мурманске

13 Март 2020 2020-03-13T16:52:34+03:00

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Коронавирус машет ручкой иностранным командам «Кубка Арктики» - международного турнира по интеллектуальным играм, который пройдет в Мурманске 14-15 марта. Участвовать в соревнованиях допустили лишь россиян, а вот гости из зарубежных стран, к сожалению, из-за китайской заразы остались с дыркой от бублика.

- В связи с ситуацией, связанной с распространением короновирусной инфекции, организаторами турнира принято решение о недопуске к турниру команд, представляющих иностранные государства. Оргкомитет приносит свои искренние извинения и просит отнестись к этому с пониманием. Это связано в первую очередь с необходимостью принять все возможные меры по охране здоровья участников интеллектуальных игр. Кроме того, на самом мероприятии обеспечат максимальную инфекционную безопасность, - отметили в официальной группе «Кубка Арктики» в соцсетях.

Но так как в почти каждой иностранной команде был легионер из России, на которых запрет не распространяется, им предложили объединиться в одну сборную и сыграть-таки в «Кубке Арктики». Получится ли такая задумка - пока под вопросом.

Напомним, с 14 марта из-за коронавируса в Мурманской области запрещены массовые мероприятия с участием иностранцев. Те, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

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