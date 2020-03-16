2020-03-16T10:52:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области зафиксировали первый предварительно положительный случай коронавируса

Болезнь диагностировали у иностранного участника шахматного турнира
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска.Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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17 марта стало известно, что в Мурманской области диагностировали первый предварительно положительный случай коронавируса у иностранного участника шахматного турнира, который проводили в Мурманске с 13 по 15 марта.

На него собрались участники из Франции, Ирландии, Эстонии, Ленинградской области и Новороссийска. Всего шесть команд по 10 игроков. Именно у жителя Ирландии и нашли признаки болезни.

- В ходе мониторинга эпидситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным. Ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Также проходит санитарная обработка помещений, - сообщили около 10 утра в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Стоит отметить, на прошлой неделе в регионе с 14 марта запретили участие в различных мероприятиях иностранцев, которые были в стране менее двух недель. Однако организаторы частного шахматного турнира это указание из правительства Заполярья проигнорировали.

- Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус несколько минут назад госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка, - уточняют в оперативном штабе. - Работа отеля Меридиан будет временно приостановлена. В ближайшее время там начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка.

Также известно, что на шахматном турнире работали журналисты, которых тоже проверят. При этом говорить о том, что в Мурманской области зафиксировали первый случай коронавируса рано: точный диагноз ирландцу поставят только после того, как придет результат анализов из Новосибирска, где проверяют всех житедей нашего региона.

- Иностранные участники приехали 14 марта. Сейчас звонили с областной больницы знакомые, которые там работают, сказали, что, скорее всего, поставят ОРВИ и выпустят человечка. Вчера ветер был такой, простыли, пока вечером гуляли. У них то плюс 12 не то, что у нас, - рассказал "КП" один из участников турнира, представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято. - Осмотры, как я слышал, проходили так: приходил врач и брал анализы два раза в день. На открытии были глава администрации города Мурманска Евгений Никора и главный эпидемиолог Мурманской области Лена Лукичева, которые внесли рекомендации о ежедневном осмотре игроков на признаки болезни. Что команды дисциплинировано и выполняли. Никаких эксцессов и проблем со здоровьем не было обнаружено ни у кого.

Напомним: по последним данным на карантине находятся 64 жителя Мурманской области, в том числе вернувшиеся из Норвегии моряки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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