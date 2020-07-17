«Арктика окрыляет»: вышел уникальный путеводитель по орнитологическим маршрутам Мурманской области и Норвегии

Мурманская область – край богатой северной природы, где, помимо большого разнообразия животных и растений, обитает более 200 видов птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу. Но вот понаблюдать за пернатыми в их естественной среде обитания не всегда представляется возможным. И не всегда понятно, где же их искать и как не навредить своими действиями.

К счастью, в Мурманской области для любителей птиц вышла в свет книга «Арктика окрыляет», которая, по сути, является полноценным гидом по орнитологическим маршрутам Заполярья и норвежской губернии Финнмарк.

Любителям пташек посвящается

В фокусе внимания книги два полуострова - Кольский и Варангер, а также прилегающие к ним территории. Отличаясь друг от друга масштабами и государственной принадлежностью, они имеют много общего: омываются Баренцевым морем, вместе переживают периоды полярной ночи и полярного дня.

- При всем сходстве природных условий российские и норвежские арктические районы имеют различия в культуре природного туризма. Норвегия располагает развитой инфраструктурой для самостоятельных путешественников. Россия дарит очарование дикой природы. Многие места труднодоступны, но притягивают своей удаленностью от цивилизации и суеты. Мурманская область и Восточный Финнмарк дополняют друг друга, предлагая полноценную палитру возможностей наблюдения за птицами Арктики, - отмечает Юлия Солнцева, руководитель грантового проекта Русского географического общества «Арктика окрыляет», директор издательства «ЯВР».

Для северных путешественников "Арктика окрыляет" - ценная находка.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В книге представлены 48 локаций по обе стороны российско-норвежской границы, интересных как для профессиональных орнитологов, так и для тех, кто любит просто наблюдать за птицами и занимается фотосъемкой. Путеводитель адресован туроператорам, гидам, педагогам, специалистам по развитию территорий и приграничному сотрудничеству, а также всем, кто интересуется географией и природой Севера и готов отправиться в арктическое путешествие.

- Мы надеемся, что издание поможет в разработке новых природных маршрутов, в том числе трансграничных. Бердвотчинг (наблюдение за птицами) - щадящий для арктической природы вид туризма - идеально подходит для особо охраняемых природных территорий, которые занимают более 12% площади Мурманской области. Путеводитель даст базовую информацию для разработки орнитологических экскурсий и туров разной продолжительности, в том числе для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает Юлия Солнцева.

Не навреди!

Как отмечает научный сотрудник лаборатории орнитологии Мурманского морского биологического института Алексей Ежов, который является одним из авторов книги, в путеводителе читателей знакомят с более чем 320 видами птиц, обитающими на полуостровах Кольский и Варангер. Главной задачей стало донести до людей целостную и свежую информацию о пернатых, которые у нас встречаются, и объяснить, как себя вести рядом с ними.

- В кольском крае обитает более 200 видов птиц. Их можно разделить на три группы - морские, наземные и околоводные. У нас большинство морских, конечно. Редкие пернатые тоже обитают на Кольском полуострове - например, сапсан, который занесен в Красную книгу России, гнездится на скалах у побережья Баренцева моря и успешно размножается. В этом году видел его гнездо с птенцами на одной из точек, которая описана в книге, - делится собеседник. – Главное пожелание путешественникам, которые будут разыскивать эти места, - не навреди! Все-таки птица - очень осторожный организм, и грубое вмешательство в ее жизнь не приведет ни к чему хорошему. Нужно соблюдать дистанцию: не лезть в гнезда, не пытаться поймать или потрогать птицу.

Даже в Кольском заливе можно увидеть много интересных обитателей.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Впрочем, не всегда нужно лезть в дебри. По словам специалистов, даже в черте Мурманска на побережье Кольского залива можно найти весьма интересных обитателей.

- Здесь во время отлива на литорали кормятся кулики, веретенники, морские белохвостые песочники. Также в водоеме держатся выводки уток, так как это место достаточно закрытое от волны и есть мелководье, где они могут спокойно нырять и добывать пищу. Зимой можно заметить крякву, - говорит Алексей Ершов.

По его словам, в Европе, а также в Москве и Ленинградской области бердвотчинг уже встал на профессиональные рельсы – там с помощью туристов-бердвотчеров ученые могут получать свежие данные по местам скопления птиц, видовому разнообразию, численности. Научный сотрудник надеется, что и на Кольском полуострове это пока еще малоразвитое направление туризма превратится из простой возможности поймать хороший кадр с птицей во что-то более полезное.

При разработке путеводителя учитывались разные аспекты: возможность организации «птичьих» маршрутов в разных местах, наличие других интересных точек поблизости, экологические особенности обитания птиц, также привлекались специалисты в области орнитологии. Мурманская область, по большому счету, не исследована как место для бердвотчинга, а книга положила начало этому делу.

- У нас слабо развит бердвотчинг, но это хороший вид экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Этим надо заниматься, исследовать возможности для развития. Маршруты, описанные в книге, - основа для того, чтобы попробовать организовать туда туры. Подобный туризм хорошо развит в западных странах. Бердвотчеры – грамотные любители природы, стараются не нарушать законы, и, естественно, за таким туризмом – будущее, - делится редактор книги «Арктика окрыляет», ведущий инженер Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Евгений Поторочин.

За бердвотчингом - будущее экотуризма.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Путеводитель будет полезен не только путешественникам, любящим пташек, но и преподавателям вузов, особенно биологических факультетов.

- Конечно, книга будет хорошим подспорьем для учителей, родителей. Для педагогов она является методическим пособием, которое в доступной форме может рассказать что-то интересное о птицах, поведать, насколько богата северная природа. Наши преподаватели уже разрабатывали маршруты для наблюдения за птицами, но вот информации о том, как организовать такую прогулку со школьниками, чтобы не уходить далеко и не подвергать детей опасности, не было. И здорово, что такие сведения появились. Как оказалось, и в черте города можно понаблюдать за самыми разными пернатыми. Нужно для этого не так уж много – ходить тихонько, не трещать сучьями, не махать руками. И, таким образом, тебе откроется волшебный мир птиц, - отмечает кандидат биологических наук, руководитель лаборатории «Мониторинг и сохранение природных экосистем Арктики» Мурманского арктического государственного университета Мария Меньшакова.

Вдохновение для туризма

Что немаловажно, издание поможет развитию экотуризма в регионе, который не так давно зародился. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

- Это уникальная книга и настоящий настольный путеводитель, потому что в ней описаны основные орнитологические маршруты двух полуостровов – Варангер и Кольского. Это направление нам стало очень интересно, поскольку оно получило большое развитие на севере Норвегии – там есть экотропы, специальные места для наблюдения за птицами, кормушки. То есть можно полюбоваться пернатыми в их естественной среде обитания. У нас подобная деятельность только зарождается, но предполагаем, что большое развитие по этому направлению будет. Возьмем на вооружение опыт наших скандинавских коллег, - говорит Максим Бугаев.

По словам председателя комитета, уже поданы заявки на федеральный конкурс по развитию двух особо охраняемых природных территорий в области - это Хибины и заказник «Кутса». Если получится, то там создадут систему экотроп. Сейчас она неплохо развита на территории Лапландского заповедника.

- С каждым годом этот вид туризма – бердвотчинг - пользуется все большей популярностью. Если нам удастся его развить, будет здорово. В рамках экотроп попробуем создать тематику по каким-либо видам птиц, - сообщил Максим Бугаев.

Власти Мурманской области нацелены развивать бедвотчинг в регионе.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

К слову, в начале июня WWF России и комитет по туризму Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшие три года комитет по туризму Мурманской области, Баренц-отделение WWF России при активном участии ГОКУ «Дирекция ООПТ» будут работать над развитием и поддержкой особо охраняемых природных территорий Кольского полуострова, предоставлением новых возможностей экотуризму и местным жителям без ущерба для окружающей среды.

Региональные туроператоры, которые тоже обзавелись книгой «Арктика окрыляет», отмечают, что бердвотчинг, как новое направление, очень интересное явление.

Светлана Принцева, предприниматель, организатор экскурсий и туристических программ, говорит о том, что это хорошая возможность для спокойного отдыха, особенно сейчас, когда выехать куда-то становится сложнее.

- Это своего рода квест - запечатлеть птицу, а потом найти, что это за вид, в книге. Лично у меня вызывает большой интерес такой род путешествий, - говорит Светлана Принцева.

СПРАВКА

Об истории книги «Арктика окрыляет»

В 2013 году был организован семинар по развитию орнитологических маршрутов на территории Мурманской области и Норвегии, где возникла идея создать соответствующую книгу. Издание о птицах вышло под названием Birding across the border в 2016 году на английском языке. В 2019 году при поддержке Русского географического сообщества книга была переведена на русский язык и дополнена новыми сведениями.

Проект реализован при содействии Норвежского института биоэкономических исследований (NIBIO), издательства «ЯВР», а также при финансовой поддержке Русского географического общества и Министерства по климату и окружающей среде Норвегии.

В создании российской части путеводителя приняли участие научные и общественные организации, в том числе заповедники Кандалакшский, Лапландский и «Пасвик», Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Дирекция ООПТ регионального значения Мурманской области, Кольский центр охраны дикой природы, Беломорская биологическая станция МГУ, Научно-исследовательский зоологический музей МГУ и Русское общество сохранения и изучения птиц имени М. А. Мензбира.

На русском языке выпущено 500 экземпляров путеводителя. С книгой можно будет ознакомиться в библиотеках Мурманской области. Планируется разместить электронный вариант на сайте Русского географического общества.

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