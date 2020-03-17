Министр образования Мурманской области про пост с 8 ошибками: "Я - физик-математик, но это, конечно, не оправдание"

Только ленивый в последние дни не кинул камень в министра образования и науки Анну Головину. Она не очень активно ведет аккаунт в Instagram, но к редким записям подписчики оказались более чем внимательны.

Едва ли не с лупой северяне прочитали запись после посещения чемпионата робототехники. И возмутились: в пяти предложениях - восемь ошибок!

- Теперь знаю как будет выглядеть Мурманская область через несколько десятилетий: такси передвигающиеся по воздуху, умные парковки; дома, в которых не будет силы притяжения - что создаст равные возможности для людей вне зависимости от их особенностей; школы с зимними садами на крыше под стеклянным куполом - что бы смотреть из сада на северное сияние... Все это воплотят наши юные жители, которые представили свои идеи на FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в г. Красноярск. И что бы таких идей было больше губернатор Мурманской области @ дал поручение создать 10 Квантолабов - мини-кванториумов с разным оборудованием и преподавателями, в муниципалитетах области В ЭТОМ ГОДУ. Уже работаем над этим, - вот этот злополучный пост в Instagram без изменений.

anna_germanovna_golovina Анна Головина написала пост с 8 ошибками

Северяне сразу подметили "что бы", отсутствие запятых, и раскритиковали Анну Головину:

"Гнать её надо, пусть русский язык выучит!!!", "Учите матчасть. Розенталь в помощь)".

Несколько дней министр молчала, но в наш век жизни в соцсетях, все-таки лучше отвечать за свои промахи. И чиновник объяснила свою оплошность.

- Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться. Ещё раз спасибо, - написала на странице министр.

anna_germanovna_golovina Спасибо всем, кто указал на ошибки!

К этой записи подписчики отнеслись благосклонно, а губернатор Мурманской области Андрей Чибис даже поставил "лайк".

Анна Головина возглавила ведомство в феврале этого года. В наш регион она переехала из Чебоксар.

Получила педагогическое образование по специальности «Физика» и экономическое – по специальности «Финансы и кредит». Кроме того, она окончила аспирантуру по направлению «Общая педагогика, история педагогики и образования» и стала кандидатом педагогических наук. Анна Германовна успела потрудиться и в министерстве образования Чувашии, где руководила проектом «Ты – предприниматель» и отвечала за внедрение стандарта добровольчества в республике. В последние года работала начальником управления проектной деятельности Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова.

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