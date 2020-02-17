В Мурманской области Андрей Чибис назначил трех новых министров

Спустя четыре месяца команду перемен губернатора Мурманской области Андрея Чибиса продолжает лихорадить. Напомним: не так давно региональное правительство покинули председатель комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский, глава комитета по труду и занятости Константин Бережный и заместитель главы региона по силовому блоку Александр Хомяков, а ряды вице-губернаторов пополнил Юрий Сердечкин. Но, как говорится, где-то убыло, а где-то прибыло. На утреннем оперативном совещании 17 февраля Андрей Чибис сообщил о еще одной отставке и представил трех новых министров.

Вызов принят

Итак, знакомьтесь! Кресло министра по внутренней политике Мурманской области займет давняя знакомая губернатора и политтехнолог Вера Леонова.

- Вера Владимировна – человек с большим опытом работы на избирательных компаниях и в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления. Мы давно знакомы, давно вместе работаем. Думаю, все получится с точки зрения вливания в нашу команду, - представил нового руководителя ведомства Андрей Чибис.

У Веры Леоновой большой опыт работы, и он пригодится северянам. Фото: Из личного архива

К слову, в конце октября этот пост прочили главе Кандалакши и Кандалакшского района Михаилу Павлову, но поскольку кандидата на высокую должность согласовывают в Москве, повышение, увы, не состоялось. Вере Леоновой повезло больше. До своего приезда в Мурманск политтехнолог успела поработать и в Вологде, и в Ярославле, и в Ростове-на-Дону, и в столице. До недавнего времени Вера Леонова трудилась советником генерального директора по стратегическому маркетингу и коммуникациям в крупном сельскохозяйственном холдинге Москвы.

- Новая должность очень сложная и этим особенно интересна. Подумав, решила принять этот вызов, - цитирует Веру Леонову ИА «Ранпресс».

Курс - на цифру!

Руководить министерством цифрового развития будет 33-летний Иван Пархоменко. Напомним: прежний руководитель тогда еще комитета по развитию информационных технологий Тимур Лапин добровольно решил покинуть свой пост после того, как успешно завершил проект по переходу Мурманской области на цифровое телевидение. Новый этап в цифровом развитии поручен куда более молодому чиновнику. Его губернатор Мурманской области переманил из столицы.

- До этого Иван работал в Департаменте информационных технологий Москвы, где занимался цифровизацией городского хозяйства. Ключевая задача, которая стоит перед новым министерством и его руководителем, - реализация регионального проекта по цифровизации нашего региона. Фактически Иван в эту работу уже влился. Желаю удачи, - рассказал о втором своем ставленнике Андрей Владимирович.

За плечами у Ивана Пархоменко реализация таких проектов, как «Смарт-стандарт», «Смарт-квартал», «Маршруты вывоза ТБО», «Смарт-счетчики». Кстати, в копилке нового министра и большой багаж академических знаний, в том числе и два высших образования по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление», а также пройденные курсы «Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition», «Управление интернет-проектами: от идеи до монетизации» и по управлению с персоналом.

Из университета в чиновники

Третьим новым министром стала Анна Головина, которой глава региона доверил руководить министерством образования и науки Мурманской области. Ее предшественница Ирина Ковшира не вошла в команду перемен, в частности из-за своего упорного желания закрыть Кильдинскую коррекционную школу-интернат.

- Анна Германовна имеет опыт работы в сфере образования. Состояла в федеральном резерве. Последний ее проект – это как раз модернизация высшего образования в одном из субъектов Российской Федерации. А тема высшего образования и образования в обще является одним из ключевых приоритетов для нашей области. Задача – модернизация этой системы и ее настройка от запроса работодателя, создание системы мотивации оставаться в Заполярье и переезжать сюда для того, чтобы получить качественное образование и работать на тех проектов, которые есть, - отметил Андрей Чибис.

2019 год стал для Анны Головиной счастливым, успешным и продуктивным, от 2020-го она ждала не меньше эффекта, и не прогадала. Фото: Из личного архива Анны Головиной

Анна Головина – землячка губернатора и по его предложению перебралась из родных Чебоксар на Крайний Север. В ее багаже педагогическое образование по специальности «Физика» и экономическое – по специальности «Финансы и кредит». Кроме того, она окончила аспирантуру по направлению «Общая педагогика, история педагогики и образования» и стала кандидатом педагогических наук. Анна Германовна успела потрудиться и в министерстве образования Чувашии, где руководила проектом «Ты – предприниматель» и отвечала за внедрение стандарта добровольчества в республике. В последние года работала начальником управления проектной деятельности Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова.

Кстати, у Анны Головиной - сын-первоклассник. Останется ли он грызть гранит науки в Чебоксарах или переберется с мамой на Север, пока не известно. Несмотря на активность в соцсетях, новый министр пока не сообщила подписчикам о своем назначении и переезде за Полярный круг.

Андрей Владимирович пожелал новым руководителям отраслевых ведомств удачи и напомнил, что главный принцип его команды – не безразличие к своей работе.

В отставку

Однако это не все кадровые изменения на сегодня. Как оказалось, команду перемен покинул министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.

Напомним: Олег Николаевич перебрался в кресло руководителя только что созданного ведомства с должности заместителя министра промышленности, став финалистом конкурса «Лидеры Севера». Объявляя о его назначении, Чибис охарактеризовал его как энергичного и компетентного человека. Но, видимо, отношения в итоге не сложились: не прошло и четырех месяцев, как пришлось Андрею Владимирович подписывать постановление об увольнении Олега Костенко.