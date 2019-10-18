2019-10-18T15:24:34+03:00
Политика

Глава комитета по развитию информационных технологий Мурманской области уходит в отставку

Тимур Лапин завершил все свои проекты на этом поприще и берет тайм-аут на перезагрузку
Елена МОЛОДЦОВА
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Тимур Лапин не собирается уезжать из Мурманской области. Фото: арктик-тв.рфТимур Лапин не собирается уезжать из Мурманской области. Фото: арктик-тв.рф
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Под занавес рабочей неделе в правительстве Мурманской области грянули кадровые изменения. Напомним, в понедельник, 14 октября, глава региона Андрей Чибис объявил, что на посту и.о. министра строительства Заполярья Максима Рудя сменит экс-руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Оксана Астахова. А теперь стало известно, что свой пост покидает и председатель комитета по развитию информационных технологий Мурманской области Тимур Лапин. Новость, признаться, крайне неожиданная.

- Действительно, я принял решение уйти в отставку, - подтвердил корреспондентам «Комсомолки» информацию Тимур Лапин. – Сразу оговорюсь, что это никак не связано с новым руководством Мурманской области. О принятии такого решения я подумывал уже давно.

Но бросить свою команду и северян в сложный период перехода с аналогового телевещания на цифровое Тимур Евгеньевич не мог. Поэтому и тянул с написанием заявления по собственному желанию. И не зря! Переход на цифру потребовал от него и его сотрудников немало трудов, но надо отдать должное для простых граждан он прошел достаточно безболезненно. Напомним, 14 октября России сказала, прощай аналоговому ТВ.

- Я ухожу со спокойной душой, поскольку завершил все проекты, доставшиеся мне в наследство от моего предшественника и начатые мной лично, - отметил Тимур Евгеньевич.

В правительстве Мурманской области Тимур Лапин проработал семь лет и зарекомендовал себя как открытый чиновник, всегда готовый к диалогу. До этого Тимур Евгеньевич десять лет возглавлял информационно-технический отдел администрации Североморска. Начинал же свою карьеру будущий чиновник в компании МКТИ. А вот новое место работы Тимур Лапин еще не нашел.

- Пока я поеду отдыхать в Подмосковье к маме. Мне нужно время на перезагрузку. А когда вернусь, подумаю о своем трудоустройстве. В любом случае работу будут искать в Мурманской области. Никуда насовсем я не уезжаю, - улыбается собеседник «КП».

Жаль только, что реализовать проект «Умный город» в Мурманске будет уже не Тимур Лапин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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