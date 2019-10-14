2019-10-14T13:42:37+03:00
Общество

Прощай, аналоговое ТВ! Мурманская область перешла на цифру

Все вопросы помогут решить на «горячей линии»
Елена МОЛОДЦОВА
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Цифра к нам пришла!Цифра к нам пришла!Фото: Алексей ФОКИН
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- Сегодня в России заканчивается эпоха аналогового вещания и телевидения. Мы 100% переходим на цифровое вещание, - отметил на оперативном совещание в правительстве председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин.

14 октября - вот час икс, когда в Заполярье уже будет править цифра. Признаться, к этому событию тщательно готовились, стараясь максимально снять дискомфорт у старшего поколения. Социально незащищенным гражданам приставки выдали бесплатно, а на все возникающие вопросы отвечали на «горячей линии» по телефону 8 (8152) 48-78-90, которая, кстати, продолжит свою работу.

- С муниципалитетами была проведена комплексная работа. В любом случае первые две недели этот вопрос надо держать на контроле, чтобы переход прошел как можно более безболезненно, - подчеркнул Тимур Лапин. – Областная и федеральная «горячие линии» продолжат свою работу. Количество каналов увеличено. Звонки принимаются с 8:00 до 22:00 семь дней в неделю. Если вопросы будут возникать, ставьте нас в известность, будем оперативно решать.

Важность вопроса подчеркнул и глава региона Андрей Чибис, попросив подходить в ручном режиме и крайне щепетильно решать возникающие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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