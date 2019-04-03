2019-04-03T10:59:42+03:00
Общество

В Мурманской области запускают горячую линию в связи с переходом на цифровое ТВ

Работает она круглые сутки: 8 часов трудится оператор, а остальные 16 «вкалывает» автоответчик
Иван ПЕТРОВ
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Уже летом в Мурманской области отключат обычное ТВ. В преддверии полного перехода на цифровое ТВ, действует "горячая линия".Уже летом в Мурманской области отключат обычное ТВ. В преддверии полного перехода на цифровое ТВ, действует "горячая линия".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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А помните, как 20 лет назад крутили рекламу: «боитесь ли Вы деноминации?» Речь шла про новую денежную реформу - тогда миллионы рублей меняли на тысячи. Сегодня вот тоже не помешает социальная реклама: «боитесь ли Вы перехода на цифровое ТВ

Многие люди (причем, не только пожилого возраста) действительно относятся с опаской к такой инициативе правительства. Недаром переход на цифру откладывали уже несколько раз.

Между тем, в Мурманской области многие пожилые северяне уже вовсю наслаждаются новой технологией. Любимые советские фильмы они смотрят в идеальном качестве, да еще и телепрограмму получают бесплатно - «по воздуху». С другой стороны, многие только готовятся к подключению. Чтобы разрешить все вопросы, в Мурманской области открывают «колл-центр».

- С 1 апреля начинает работу региональная «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание. Звонки от жителей области принимаются круглосуточно по телефону 8 (8152) 48-78-90. В рабочие дни, с 09:00 до 17:00, на вопросы ответит оператор. В остальное время система записи предложит позвонившему оставить свой вопрос и контактную информацию, - сообщает комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Кстати, если Вам необходима подмога при подключении ТВ-приставки, или, например, для настройки каналов, оператор сообщит Вам, как связаться с волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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