2019-10-08T15:31:52+03:00
Общество

В Мурманской области 14 октября отключат аналоговое телевидение

Волонтеры помогают северянам устанавливать новое оборудование
Наталья ЛОБАНОВА
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Местным жителям придется переходить на цифровое телевещание. Фото: www.citymurmansk.ruМестным жителям придется переходить на цифровое телевещание. Фото: www.citymurmansk.ru
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В Кольском крае завершается переход на цифровое телевидение. Отключить аналоговое телевещание планируется уже в октябре. Заменит его цифровое ТВ, и северяне смогут смотреть до 20 телеканалов в хорошем качестве и абсолютно бесплатно.

- Мы к этому процессу готовились заранее, поддержку города получили уже более 600 мурманчан. Волонтеры помогают северянам установить нужное оборудование. Переход на цифровое телевещание состоится 14 октября. Если жители обратятся за подключением уже после этой даты, то их заявки тоже будут удовлетворены, - отметила председатель комитета по соцподдержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Материальную помощь в подключении к цифровому ТВ могут получить северяне, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Предельный доход для ее предоставления должен составлять 2,5 величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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