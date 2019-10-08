В Мурманской области 14 октября отключат аналоговое телевидение

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-08T15:31:52+03:00

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В Кольском крае завершается переход на цифровое телевидение. Отключить аналоговое телевещание планируется уже в октябре. Заменит его цифровое ТВ, и северяне смогут смотреть до 20 телеканалов в хорошем качестве и абсолютно бесплатно.

- Мы к этому процессу готовились заранее, поддержку города получили уже более 600 мурманчан. Волонтеры помогают северянам установить нужное оборудование. Переход на цифровое телевещание состоится 14 октября. Если жители обратятся за подключением уже после этой даты, то их заявки тоже будут удовлетворены, - отметила председатель комитета по соцподдержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Материальную помощь в подключении к цифровому ТВ могут получить северяне, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Предельный доход для ее предоставления должен составлять 2,5 величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU