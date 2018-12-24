Все, что нужно знать о переходе на цифровое телевидение в Мурманской области

Те россияне, кто не смотрит телевизор, или же пользуются услугами, например, «Триколор ТВ» или «Ростелекома», могут и не знать о переходе с аналогового вещания на цифровое. Но другие о нем наслышаны. Вопросов о «цифре» возникает много, и найти ответы надо до 3 июня 2019 года, когда процесс окончательно завершится в Мурманской области.

Официально

Сразу ответим на вопрос, почему нельзя было оставить аналоговое телевидение. Все просто – его возможности были полностью исчерпаны. Грубо говоря, без дополнительных приспособлений вроде приставок и специальных антенн почти половина россиян ловила в не самом лучшем качестве лишь 4 канала. Цифровое телевидение – это два мультиплекса (пакета каналов), которые будут доступны 98% зрителей. В первый входят Первый канал, Россия 1, Россия К, Россия 24, Матч!, НТВ, Пятый канал, Карусель, ОТР и ТВЦ. Во второй: РЕН ТВ, Пятница, Спас, СТС, Звезда, Мир, Домашний, ТВ-3, ТНТ и МузТв.

Мурманская область относится к регионам второй очереди создания сети цифрового эфирного вещания. Т.е. у нас оно появится позже, чем в других субъектах, а начало вещать с 2013 года. Работа находится на финишной прямой. С 21 ноября филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» начал работы по расконсервации и включению в работу в тестовом режиме передатчиков 2 мультиплекса РТРС-2 в населенных пунктах Мурманской области.

Возможность смотреть бесплатно 20 телеканалов получили жители Заполярного, Никеля, Печенги, Борисоглебского, Раякоски, Приречного, Ловозера, Ревды, Коашвы.

До этого цифра дотянулась до Териберки, Мончегорска, Оленегорска, Риколатве и других населенных пунктов. 22 декабря РТРС ввел в эксплуатацию последний в России, 5040-й по счету, объект цифровой эфирной телесети России - им стала телебашня «Ура» в Видяево.

Простым языком

Впрочем, для простых северян, особенно старшего поколения, официальная информация, какой бы подробной она не была, все равно не особо понятна. Вопрос, по сути, один: надо ли покупать какое-то дополнительное оборудование или «все переключится само?».

Приставка для перехода с аналога на цифру понадобится тем, у кого старые нецифровые телевизоры (до 2013 года выпуска). Причем сколько у вас в доме телевизоров, столько и приставок надо купить. Если есть сомнения, какой телевизор у вас стоит, можно позвонить специалистам и узнать у них (смотрите «СПРАВКА КП»). Или загляните в инструкцию к телевизору. Если в ней есть пояснение, что он поддерживает стандарт DVB-T2 – все хорошо, ничего покупать не нужно.

- Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, разместив её на максимально возможной высоте, - сообщает официальный портал «Цифровое эфирное телевидение».

Есть еще один простой способ понять, какое телевидение у вас сейчас.

- К переходу на «цифру» лучше подготовиться заранее. Для того, чтобы определить, какой тип сигнала вы принимаете, нужно внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом Первого канала вы видите букву «А», значит вам следует позаботиться о приобретении цифрового оборудования или перенастройке существующего. Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Следует проверить в настройках телевизора, доступен ли пользователю прием цифрового сигнала, - рассказали в Мурманском областном радиотелевизионном передающем центре (далее Мурманский ОРТПЦ).

Достаточно подключить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов.

Открываем кошелек

Безусловно, переход на цифру затратен для тех, кто до сих пор остается в аналоге. Какова же цена вопроса? На рынке предложение дополнительного оборудования очень большое – сотни вариантов. Как с приборами учета: нет единого, который необходимо купить всем. Так что решайте по своему кошельку.

В среднем приставка стоит около тысячи рублей. Средняя цена дециметровой антенны – 500 рублей. Настроить каналы можно самостоятельно, если умеете это делать, или вызвать мастера. В данном случае есть два варианта развития события. Или это будет платный специалист из частных объявлений, который может запросить кругленькую цену. Или же бесплатный мастер от частного оператора (РТРС не оказывает услуг по подключению).

Например, северянам, которые пользуются услугами местного платного кабельного оператора, его сотрудники помогут бесплатно. Оператор уже осуществил переход с эфирного вещания на цифровой формат 3 декабря. В этот день у абонентов все каналы перемешались и оказались не в том порядке, в каком были. Те, кто мог сам перенастроить, просто выбирали соответствующую функцию в меню, и смотрели телевизор дальше. Пожилые люди, которым нужна помощь, могут обратиться за ней в компанию.

Помимо этого, как сообщили в комитете по развитию информационных технологий Мурманской области, отдельным категориям северян помогут с приобретением приставок. Узнать, кому именно, можно в отделах социальной поддержки по месту жительства, в МФЦ или у социальных работников.

КСТАТИ

Первый, СТС, Спас… С этим каналами все понятно, они никуда из вашего телевизора не денутся (если вы купите цифровой телевизор или приставку). А что же наши региональные каналы, которые, по сути, не имеют своей кнопки, но которые так любят смотреть северяне? Мы поговорили с нашими коллегами, чтобы прояснить ситуацию.

Абоненты «Телетории», «М2С», «Ростелекома» как смогли все свои каналы, так и будут смотреть.

- Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Региональные программы ГТРК «Мурман» уже доступны в цифровом качестве на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» более 99% жителей Мурманской области, - сообщили в Мурманском ОРТПЦ.

«ТВ-21+» - кабельный канал, а не цифровой, и для его зрителей ничего не изменится. В совсем небольших населенных пунктах его как не принимали, так и не будут принимать. А в остальных «ТВ-21» никуда не пропадет.

«Арктик-ТВ» тоже привязан к кабельному оператору М2С. Точно также как и канал «НЖК» - только кабельный.

СПРАВКА «КП»

Остались вопросы? Найти на них ответы несложно. Можно зайти на сайт РТРС смотрицифру.рф или позвонить по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02.