2019-02-06T17:48:42+03:00
Общество

Социально незащищенным мурманчанам не придется тратить деньги на цифровые приставки

А настроить технику помогут волонтеры
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Если телевизор показывает букву "А" у значка телеканала, значит, надо купить приставку.Если телевизор показывает букву "А" у значка телеканала, значит, надо купить приставку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Этим летом в Мурманской области закончится переход на цифровое телевидение. Но уже сейчас пора подумать о приобретении специальной приставки, если у значка телеканала на экране стоит значок "А" (аналоговое телевидение).

Цена вопроса приставки и антенны в среднем 2-3 тысячи рублей. Кажется, что это не так уж много. Но далеко не все могут достать такую сумму из кошелька. Выход есть.

- Администрацией города принято решение об оказании материальной помощи мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с затратами на покупку приставки и антенны, необходимых для перехода на цифру. Кроме того, на сегодняшний день обучены волонтеры для осуществления помощи по подключению приставок, - рассказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Как узнать, можно ли получить компенсацию по покупке приставки?

Обратиться в городской комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи.

Жителям Октябрьского и Ленинского районов - по адресу: Героев-североморцев, 33, каб. 201, тел. 43-38-05, Первомайского - Кольский, 129/1, каб. 109, тел. 53-94-54.

Прием населения проходит в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах
На трассе «Кола» зоозащитники спасли пять замерзающих щенков
В Мурманске стянули спецслужбы на Кольский мост из-за коробки в тумане
Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток
Свалка у воинского захоронения на дороге «Кандалакша - Алакуртти» появилась из-за лопнувшего колеса
Барк "Седов" станет белым, а не черным
Жители Кандалакши увидели черное облако над городом
В Мурманской области отмечают Международный день саами
Число мурманских моряков, арестованных в Африке за кокаин, возросло до 9 человек
В школу Мурманска не пустили учеников из-за прорыва водопровода
В Мурманской области проекты на застройку лесных участков «завернули» через суд
В больницы Мурманска, Колы и Оленегорска поступят новые «Скорые»
В Мончегорске видели большого медведя на обочине проспекта
В Апатитах загорелся пол из-за короткого замыкания холодильника
Автобусы из Мурманска в Мурмаши ходят по летнему расписанию из-за финансовых проблем перевозчика
В Мурманске сбитый подросток сделал двойное сальто в воздухе
В Мурманске пропал подросток со шрамами на щеках
Жительница Мурманской области пыталась провезти через границу съедобный горб
В Мурманске щенка выставили на улицу с запиской
В конкурсе «Кто под маской?» победила Аиша Абдулаева
В Мончегорске бывший заключенный заманил в ванную мальчиков и надругался над ними
Жители Мурмашей решают, менять или ремонтировать стелу на въезде в поселок
В Мурманске троллейбус врезался в иномарку, устроив пробку на Шмидта
Администрация Умбы прекратила свою деятельность
На доме в Снежногорске могут появиться огурцы и помидоры в стиле Малевича
Хоккеист из Мурманска стал девятикратным чемпионом мира в Швеции
Звезда телекамер: мурманчанин ограбил мужчину у магазина, а затем вернул ему паспорт