Социально незащищенным мурманчанам не придется тратить деньги на цифровые приставки

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-06T17:48:42+03:00

Если телевизор показывает букву "А" у значка телеканала, значит, надо купить приставку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Этим летом в Мурманской области закончится переход на цифровое телевидение. Но уже сейчас пора подумать о приобретении специальной приставки, если у значка телеканала на экране стоит значок "А" (аналоговое телевидение).

Цена вопроса приставки и антенны в среднем 2-3 тысячи рублей. Кажется, что это не так уж много. Но далеко не все могут достать такую сумму из кошелька. Выход есть.

- Администрацией города принято решение об оказании материальной помощи мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с затратами на покупку приставки и антенны, необходимых для перехода на цифру. Кроме того, на сегодняшний день обучены волонтеры для осуществления помощи по подключению приставок, - рассказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Как узнать, можно ли получить компенсацию по покупке приставки?

Обратиться в городской комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи.

Жителям Октябрьского и Ленинского районов - по адресу: Героев-североморцев, 33, каб. 201, тел. 43-38-05, Первомайского - Кольский, 129/1, каб. 109, тел. 53-94-54.

Прием населения проходит в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU