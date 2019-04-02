Оставить нельзя, ликвидировать: В Кильдинстрое собираются закрыть коррекционную школу-интернат, пользующуюся популярностью

Благодаря набирающим популярность соцсетям в современном мире крайне трудно утаить шило в мешке. Вот и история с закрытием Кильдинской коррекционной школы-интерната получила большой общественный резонанс. Еще бы! Министерство образования и науки Мурманской области решило закрыть учреждение, а особенных детей отправить учиться в другие и «коррекционки».

3,5 миллиона рублей на 10 детей

Школа-интернат для детей-инвалидов работает в Кильдинстрое с 1939 года и на протяжении всего своего существования шла только по пути прогрессивного развития. За эти годы через руки ее сплоченного и профессионального коллектива, среди которого есть и дефектологи специалисты по работе с детьми с умственной отсталостью, прошла ни одна сотня ребятишек, нуждающихся в особенном подходе. И все бы хорошо, но год назад грянул гром в лице проверки Роспотребнадзора. Вряд ли инспекторы думали, выдавая предписания, что те станут поводом для закрытия учреждения и его 80-летний юбилей отмечать уже не придется.

- Для того, чтобы Кильдинское отделение Мурманской коррекционной школы №1 могло и дальше работать необходимо выполнить предписания надзорных органов. Во-первых, следует оборудовать при физкультурном зале раздельные раздевалки с душевыми и санузлами для мальчиков и девочек. Во-вторых, исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды на пищеблоке. В-третьих, обеспечить в обеденном зале столовой, спорзале и пяти учебных кабинетах кратности воздухообмена. И, наконец, в-четвертых, обеспечить помещения горячего цеха, моечной и склада сыпучих продуктов приточно-вытяжной вентиляцией и локальными вытяжными системами, - перечисляет требования Роспотребнадзора от 18 апреля 2018 года врио министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина. – Для этого необходимо минимум 3,5 миллиона рублей. Кроме того, еще миллион рублей необходим на установку противопожарных дверей, извещателей и оборудование дополнительного въезда.

Педагоги уверены, что переодеваться перед физкультурой ребята могут и в спальнях. Тем более, что они находятся рядом со спортивным залом. Фото: Из архива Кильдинского отделения Мурманской коррекционной школы №1

Дело осталось за малым: выделить деньги и оставить детей-инвалидов в ставшей им родной школе-интернате. Но все оказалось не так просто. В ведомстве подсчитали, что из 38 ребят, которые учатся в учреждении, только 10 непосредственно из Кильдинстроя. Остальные приезжают сюда из Мурманска, Туманного и Верхнетуломского. По данным минобра региона, с 1 сентября обучающихся будет всего 10-11 человек. Следовательно тратить миллионы на выполнение предписания нецелесообразно.

- Кильдинское отделении коррекционной школы будет закрыто, а ее учеников переведут в Кольскую школу №2, Мурманскую коррекционную школа №1 и коррекционные школы-интернаты в Минькино и Оленегорске. Там созданы все условия для образования детей с ограниченными возможностями. Уже есть договоренность с администрацией Кольского района о выделении автобуса, который будет доставлять детей в Колу, - говорит Татьяна Михайловна.

Без солидных вложений!

Есть только одно «но»: преподаватели и родители учеников, посещающих школу-интернат, против такого поворота событий и уверены, что можно выполнить предписания Роспотребнадзора без столь солидных вложений.

- Наше здание находится в чудесном состоянии с великолепным техническим оснащением, которому многие завидуют. Чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, не надо проводить реконструкцию. Я готова дать решения по каждому из озвученных пунктов, - уверяет представитель педагогического состава, пожелавшая сохранить анонимность. - Для того, чтобы соблюсти поточность продуктов достаточно установить на пищеблоки три дополнительных мойки и пару столов. Рядом с залом у нас находятся спальни для мальчиков и девочек, где ребята могут спокойно переодеться перед уроком. А душевая комната находится на первом этаже. Отсутствие спортплощадки на территории школы – это, конечно проблема. Но буквально в 50 метрах от нашего учреждения в прошлом году установили шикарную новую спортплощадку. Договоренность с администрацией поселка, что мы можем пользоваться ей на безвозмездной основе, есть.

Неужели с 1 сентября комфортабельные и созданные с любовью классы опустеют? Фото: Из архива Кильдинского отделения Мурманской коррекционной школы №1

Готов у преподавателей и ответ на вопрос, почему за год предписания так и не выполнили. Дело в том, что по санитарным нормам ремонт в школе можно проводить при полном отсутствии учеников – летом же в кильдинском отделении гостили детки, поэтому и не удалось. Кто знал, что другой возможности уже не будет?!

- Мы уверены, что в министерстве сознательно занижают численность наших учеников. На 1 сентября 2018 года у нас должно было обучаться 60 человек, но стараниями директора Мурманской коррекционной школы №1 осталось только 38. Из них пятеро окончат образование в конце этого учебного года. Но у меня в столе лежит уже 6 (!) заявлений от родителей, которые хотят доверить нам воспитание их деток. Поверьте, желающих гораздо больше, - уверяет собеседник «КП».

Голос вопиющего в пустыне

Родители воспитанников кильдинского отделения и вовсе в шоке от такого поворота событий. Они честно признают, что перевод в другое учреждение их особенных детей не смертелен, но труден и крайне не желателен.

- Для моего 9-летнего сына Максима школа-интернат стала вторым домом. Я вижу, с каким удовольствие он ходит на занятия. Закрытие учреждения - это настоящая катастрофа! - делится переживаниями мама пятерых детей Марина Трудова из Кильдинстроя. - Наши дети привыкли быть обласканными. Педагоги переживают и трясутся над каждым из них. Тем более, что, например, в той же Кольской школе ребят учат по общеобразовательной программе, не адаптированной для инвалидов. Мы намерены бороться до последнего.

Услышат ли голоса вопиющих в пустыне в министерстве образования и науки Мурманской области, неизвестно. Практика показывает, что когда дело доходит до таких масштабных перемен, с мнением рядовых северян никто не считается, руководствуясь своими благими намерениями. Именно так было, когда несколько лет назад школы начали объединять в ресурсные центры – тогда родители тоже были против укрупнения учреждений.

Педагоги надеются, что на их приглашение откликнется врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и не позволит свершиться непоправимому.