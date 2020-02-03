В Мурманской области новый вице-губернатор из Москвы

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:32:29+03:00

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Утром 2 февраля количество заместителей губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выросло. Напомним: представляя новое правительство, глава региона озвучил фамилии семи вице-губернаторов. Однако спустя три месяца Андрей Владимирович решил пополнить свою команду.

- С сегодняшнего дня Юрий Сердечкин займется вопросами тарифного регулирования, ЖКХ и энергетики. До этого эту сферу курировал вице-губернатор Дмитрий Филиппов, который теперь сможет в полной мере сконцентрироваться на вопросах государственно-частного партнерства и рыбного хозяйства. Желаю Юрию Валерьевичу успехов и реализации всех поставленных задач, - представил нового коллегу Андрей Чибис.

Юрий Сердечкин променял на Крайний Север работу в аппарате правительстве России, где он возглавлял управление регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса Федеральной службы по тарифам. Так что сфера для него не новая.

Кстати, в Москве у Юрия Валерьевича осталась семья – супруга и трое детей. Перевезет ли он их в Мурманск, не известно.

Также пока не понятно, связана ли как-то отставка руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимира Губинского с назначением Юрия Сердечкина.

ИСТОЧНИК KP.RU