Андрей Чибис представил новое правительство Мурманской области

Инаугурация Андрея Чибиса, как нового губернатора Мурманской области, состоялась 27 сентября. С этого дня пошел отсчет: по закону, глава региона в течение двух месяцев должен определиться с составом правительства. Правда, Андрей Владимирович в свойственной ему манере решил ускорить процесс и сделать все за месяц.

На последнем собрании Мурманской областной Думы, состоявшемся 23 октября, у губернатора спросили, успевает ли он уложиться в установленные для самого себя сроки. И он пообещал, что уже на следующей неделе северяне узнают имена новых министров.

И слово сдержал. 28 октября Андрей Чибис представил тех, кто вошел в состав правительства. Теперь в нем 26 органов исполнительной власти. Давайте знакомиться.

Правая рука

Начнем с заместителей. Кандидатуру первого вице-губернатора Мурманская областная Дума согласовала еще в конце прошло неделе. Им стала Оксана Демченко. Ольга Кузнецова, Роман Дурягин, Евгений Никора и Александр Хомяков сохранили свои посты, показав себя как эффективные руководители, направленные на развитие. Дмитрий Филиппов, Елена Дягилева и Оксана Астахова получили повышение, поменяв министерские кресла на должности вице-губернаторов. А Дягилева и Астахова будут совмещать новые обязанности с должностью глав профильных министерств.

Надежда Аксенова сделает аппарат правительства жетским, но доброжелательным. Фото: Правительство Мурманской области

Аппаратом правительства теперь руководит Надежда Аксенова. Ее глава региона описал так:

- Была моим помощником и остается им. Человек надежный, системный, жесткий и доброжелательный. Задача - перезагрузить работу аппарата правительства. Сделать его жестким, но доброжелательным к людям, чтобы хозяйственный блок был комфортным для всех.

Кабинет министров

Теперь правительство региона будет работать в таком составе. Фото: Правительство Мурманской области

Министерство здравоохранения

Вполне ожидаемо, от приставки и.о. сегодня избавился Дмитрий Панычев, назначенный вместо Валерия Перетрухина в апреле этого года. Он смог доказать, что умеет и хочет работать.

- Безусловно, активный, энергичный и, что самое главное, эффективный руководитель. Смог много выполнить большинство поставленных задач и приблизиться к выходу из кризиса, - прокомментировал назначение Андрей Чибис.

Министерство экономического развития

Это ведомство теперь возглавит Татьяна Русскова. К ней же перешли функции упраздненного министерства имущественных отношений.

Татьяна Русскова сменит на посту Елену Тихонову. Фото: Правительство Мурманской области

- Она была заместителем министра промышленности. Человек активный и прогрессивный, - охарактеризовал нового члена правительства Андрей Владимирович. - Теперь уже экс-глава ведомства Елена Тихонова - боевой и энергичный человек с позицией, который станет уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Министерство образования и науки

Команде перемен не нужны чиновники, думающие о ком угодно, но только не о людях. Поэтому следующим отставником оказалась Ирина Ковшира. Она хоть человек в образовании и не новый, однако в своем кресле удержаться не смогла.

- Я благодарен Ирине Александровне за работу. Но министерство возглавит новый человек, - сказал Андрей Чибис.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям

Фактически распалось на две структуры. Теперь это министерство внутренней политики и министерство информационной политики. Первое возглавит глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов, который достойно показал себя на конкурсе "Лидеры Севера". Второе - Александра Кондаурова, которая работала с Чибисом в Минстрое.

Из администрации Кандалакши Михаил Павлов перебрался в "Белый дом". Фото: Правительство Мурманской области

- Михаилу Павлову я доверил одно из важнейших министерств. Его опыт в избирательных компаниях, реорганизации администрации и в хозяйственной деятельности на земле, безусловно, пригодится, - отметил глава региона.

Александра Кондаурова приехала вместе с Чибисом из Минстроя. Фото: Правительство Мурманской области

Министерство природных ресурсов и экологии

На смену Дмитрию Руусалепу, который сам решил уйти в отставку, пришла еще один "Лидер Севера" Анна Багрова.

Анна Багрова из "Лидеров Севера" прямиком села в кресло министра природы. Фото: Правительство Мурманской области

- Министерство требует перезагрузки и будет преобразовано. Анна Борисовна - боевой человек. До сегодняшнего дня работала заместителем председателя комитета по тарифному регулированию, - рассказал Андрей Владимирович.

Министерство социального развития и труда

Собственно говоря, изначально ведомство имело именно такое название, но позже трудом стал заниматься отдельный комитет. Теперь Андрей Чибис решил его реанимировать. Сергею Мякишеву - он остался в своем кресле - к такому не привыкать.

Министерство строительства и территориального развития

Теперь называется просто министерство строительства. Здесь обошлось без интриги - свой пост сохранила Оксана Астахова, ставшая также заместителем губернатора. Андрей Владимирович возлагает на нее огромные надежды, как на прогрессивного и энергичного человека, способного преобразить облик нашего региона.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

По мнению Андрея Чибиса, ведомству требуется свежая кровь.

- Дмитрий Соснин все это время эффективно реализовывал задачи. Но он довольно долго работает на госслужбе, поэтому министерство возглавит новый человек. Его имя узнаете совсем скоро, - пояснил глава региона.

Министерство финансов

Свой пост главы ведомства сохранила Елена Дягилева, которая показала себя как активный профессионал, настроенный на развитие. Это и оценил Чибис. Теперь перед ней, как перед заместителем губернатора, стоит новая задача - взаимодействие с органами местного самоуправления по реализации проектов.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Как и предрекалось, Владимир Гноевский покидает свой пост.

- Он не очень хочет быть чиновником. Однако отрасль на совсем не покидает. О его назначении скоро узнаем, - сохранил интригу глава региона.

новую жизнь в сферу ЖКХ должен вдохнуть Дмитрий Латышев. Фото: Правительство Мурманской области

Ведомство теперь возглавит Дмитрий Латышев, который до сей поры был начальником управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса внутри министерства. Работал над минимизацией мазутозависимости. А теперь стал финалистом проекта "Лидеры Севера".

Министерство юстиции

Ксения Зинатуллина, назначенная в июле, будет работать и дальше. Андрей Чибис уверен, что она справится с поставленной задачей, поскольку показала себя как энергичный человек с активной жизненной позицией.

Новые ведомства

В структуру правительства Мурманской области добавили новые "ветви".

Министерство цифрового развития

Андрей Чибис как настоящий технократ решил, что комитет по развитию информационных технологий и связи, который до недавних пор возглавлял Тимур Лапин, должен быть преобразован в министерство. Однако имя главы держится в тайне.

Министерство культуры, искусства и молодежной политики

Выросло из комитета по культуре и искусству, которым руководил Сергей Ершов, а его замом в апреле был назначен Евгений Гоман, режиссер "Арктического театра". Именно он и был назначен главой министерства.

Евгений Гоман стал минситром культуры. Фото: Правительство Мурманской области

- Безусловно, требуется обновление и свежее дыхание. Надо радикально перезагрузить тему молодежной политики. Евгений Гоман - активный и инновационный, создавший частный театр, - пояснил свое решение Андрей Чибис.

Министерство градостроительства и благоустройства

Его возглавила Ольга Вовк. Сначала она была советником губернатора, позже стала директором Центра городского развития Мурманской области.

Ольга Вовк продолжит заниматься благоустройством Заполярья. Фото: Правительство Мурманской области

- За несколько месяцев работы по сути в чужом для нее регионе Ольга Сергеевна много добилась. Даже для меня было удивительно, как ей удалось создать центр компетенций. Еще не было финансирования, а она смогла организовать строительство более 50 объектов, в том числе и детских городков, и создание более 60 муралов. Человек по-настоящему мотивирован, - отметил Андрей Чибис.

Министерство физической культуры и спорта

Трансформировалось из соответствующего комитета. Новый руководитель пока не назначен. Глава упраздненного комитета Светлана Наумова станет первым заместителем, как умеющая выполнять достойно операционную работу.

- Спорт - это ключевой вопрос. Нам нужен рывок в этом направлении, - отметил Чибис.

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства

До сих пор существовали две структуры: министерство рыбного и сельского хозяйства и министерство развития промышленности и предпринимательства. Новое ведомство возглавил Олег Костенко, который был заместителем министра промышленности. В конкурсе "Лидеры Севера" он стал финалистом, а его главный начальник описал подчиненного, как энергичного и компетентного человека.

Олег Костенко займется инвестициями, рыбной отраслью и предпринимательством. Фото: Правительство Мурманской области

- Сельского хозяйства нет в названии, но это не значит, что про него забыли. Главное не в названии, а в реальной работе. Для этой отрасли мы готовим новые меры поддержки, - заверил Андрей Владимирович.