У комитета государственного и финансового контроля Мурманской области новый глава

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-01T08:52:42+03:00

Им стала заместитель главы комитета по труду и занятости Ксения Зинатуллина

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Новая неделя в правительстве Мурманской области снова началась с кадровых перестановок. Напомним, в прошлый понедельник с поста ушла заместитель губернатора Инна Погребняк.

В этот раз сменился глава комитета государственного и финансового контроля Мурманской области. До нынешнего дня его возглавляла Ольга Пода. Но решением врио губернатора Мурманской области на должность председателя назначена Ксения Зинатуллина, которая была заместителем главы комитета по труду и занятости региона.

- Ольга Калиновна останется в комитете и будет отвечать за финансовую деятельность, - пояснил Андрей Чибис. - Также было принято решение о переформатировании работы комитета финансового контроля и создания на его базе контрольно-экспертного управления.

Ранее Ксения Викторовна была руководителем государственной инспекции труда – главным государственным инспектором труда в Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU