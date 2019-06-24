Заместителя губернатора Мурманской области Инну Погребняк сняли с должности после Прямой линии с Владимиром Путиным

Команда в правительстве Мурманской области, сформированная еще при экс-губернаторе Марине Ковтун, продолжается меняться.

На оперативном совещании в понедельник, 24 июня, врио губернатора региона Андрей Чибис сообщил, что Инна Погребняк больше не заместитель главы Заполярья. В подробности этого решения он вдаваться не стал, лишь лаконично отметил, что: "Инна Олеговна по ряду причин покидает свой пост".

При этом все же понятен леймотив этого решения. Инне Погребянк аукнулась Прямая линия с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня. В ее начале в одном из вопросов президенту прозвучала информация, что лор в Мурманской области получает 20 тысяч рублей. Инна Олеговна курировала в правительстве образование и здравоохранение. Врио губернатора увидел в такой зарплате несоблюдение майских указов.

Такое решение по отставке в целом не стало неожиданностью. Предрекать ее стали еще сразу после приезда Андрея Чибиса. Одновременно с потенциальным уходом вице-губернатора Алексея Тюкавина. Однако Алексей Михайлович ушел в конце марта (на его место пришла Оксана Демченко), а Инна Погребняк продержалась еще почти 2,5 месяца.

Инна Олеговна стала заместителем губернатора в мае 2016 года. До этого она работала главой администрации города Кировска, заместителем начальника управления материально-технического снабжения, заместитель начальника управления материально-технического снабжения – начальником отдела методологии и аналитики обособленного подразделения ЗАО "ФосАгро АГ". А на заре своей карьеры она была учеником слесаря и слесарем по ремонту аппаратурного оборудования в "Апатите".

Напомним, Андрей Чибис назначил своим замом Зою Санджиеву, также в состав правительства вошла Мария Дерунова.