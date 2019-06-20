Прямая линия с Владимиром Путиным 2019: лор из Мурманска получает 20 тысяч

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-20T12:38:21+03:00

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Сегодня, 20 июня, в 12.00 стартовала традиционная прямая линия с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Миллионы вопросов принимает колл-центр – это смс, ммс, видео-обращения и прямые звонки. Очень много вопросов к президенту касаются уровня жизни населения и в том числе заработных плат. Так, подводкой к первому вопросу прямой линии-2019 стало перечисление тех россиян, которые с этим вопросом обратились к президенту.

- Вот например, учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 тысяч 764 рубля, учитель также высшей категории из Тверской области – 15 тысяч, а лор из Мурманска – около 20 тысяч, - зачитала ведущая перед виде-обращением пожарного Станислава Таукакачикаса из Калининградской области, который также сообщил о низкой оплате труда.

В ответ на жалобу Владимир Путин сообщил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, ведь в каждом регионе установлен свой прожиточный минимум, ниже которого платить сотрудникам не могут. Иная ситуация сложилась в МЧС, но с ней уже разбираются.

ИСТОЧНИК KP.RU