2019-04-15T10:11:46+03:00
Политика

Что известно о новом врио вице-губернатора Мурманской области Марии Деруновой

Мария Валерьевна любит сноуборд, кайтинг, воспитывает дочь и много лет работала в банковской сфере
Мария ПАШЕНКОВА
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Мария Дерунова закончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Журналистика»Мария Дерунова закончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Журналистика»
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15 апреля состав правительства Мурманской области расширился: врио губернатора Андрей Чибис назначил своим врио вице-губернатором Марию Дерунову. Для северян это неизвестное лицо. Так что же известно о новой политической фигуре?

Родилась 1 апреля

Мария Дерунова приехала в Мурманскую область вместе с Андреем Чибисом как его советник, когда того в наш регион назначил Владимир Путин. Ранее с нашим регионом она не была связана.

Мария Дерунова родилась 1 апреля 1984 года в Калужской области, затем жила в Новом Уренгое. В 2006 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Журналистика». Сейчас она замужем, воспитывает дочь.

У нового вице-губернатора богатый опыт работы в банковской сфере по профилю «антикризисный PR и внедрение инновационных, нестандартных подходов в продвижении компании».

- Занимала должность заместителя директора по связям с общественностью Промсвязьбанка, куда пришла в 2013 г. Работала над коммуникационной стратегией банка и ее реализацией. Занималась фомированием и поддержанием позитивного имиджа и бизнес-репутации ПСБ. Всего за год банк существенно укрепил свои позиции, войдя в топ-3 наиболее цитируемых банков в стране. По итогам 2013 года пресс-служба Промсвязьбанка была названа лучшей среди банков (по данным журнала «Банковское обозрение»), - говорится на сайте портала онлайн-образования UNIWEB.

Семь лет Мария Дерунова работала начальником отдела внешних коммуникаций в «Абсолют банке». Ее опыт в сфере журналистики, PR и коммуникаций – более 13 лет.

Мария Дерунова не только опытный специалист медиа-пространства, но еще и очень красивая молодая женщина.

Мария Дерунова не только опытный специалист медиа-пространства, но еще и очень красивая молодая женщина.

Трое из Минстроя

С Андреем Чибисом она работала вместе в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В ведомство она пришла в марте 2016 года и занимала должность заместителя директора Департамента городской среды и была подчиненной Оксаны Демченко, которая сейчас стала первым заместителем губернатора Мурманской области. В 2018 она стала администратором проекта «Умный город».

Эта работа запомнится отдельными случаями. Так, в феврале прошлого года у здания Минстроя прошел пикет защитников животных – в то время ведомство готовило законопроект, по которому продухи жилых домов должны были быть закрытыми. Это фактически означало гибель тысяч кошек, которые прячутся через них от морозов. К пикетчикам вышла поговорить Мария Дерунова. Она же предложила провести круглый стол и обсудить эту проблему.

В 2018 году теперь уже врио вице-губернатора отчиталась о своих дохода. Для Москвы они оказались более чем скромными. В 2017 году Мария Витальевна заработал 740 620 рублей (по 61 тысяче в месяц). Также у нее в собственности 4 квартиры общей площадью 183,9 кв.м и машина.

В правительстве Мурманской области рассказали, что Мария Дерунова увлекается сноубордом и кайтингом. Что и говорить, хобби словно специально заточенные под наш регион.

Одно из увлечений Марии Деруновой - сноуборд.

Одно из увлечений Марии Деруновой - сноуборд.

В Заполярье новый врио вице-губернатора займется информационной политикой в Мурманской области, в том числе на федеральном и международном уровнях, а также вопросами молодежной политики, культуры и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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