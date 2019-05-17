Режиссер Евгений Гоман назначен заместителем председателя комитета по культуре Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-17T18:14:38+03:00

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Сегодня стало известно, что режиссер и член Союза театральных деятелей Евгений Гоман назначен на должность заместителя председателя комитета по культуре Мурманской области, который возглавляет Сергей Ершов.

Широкой общественности Гоман известен как создатель дома молодежи «Мистер Пинк», который был закрыт в 2015 году, и «Арктических студий». «Арктический театр» существует и сейчас, например, вечером в Доме актера состоится показ «Выкрутасов». В импровизационном комедийном шоу Евгений Владимирович исполняет одну из ролей.

С этим же направлением связана и преподавательская деятельность нового заместителя. В Мурманском арктическом государственном университете его дисциплина звучит как «Теория и практика школьной театральной педагогики». Этот вуз он окончил в 2001 году с красным дипломом по «Филологии», а позже поступил в аспирантуру на «Общую педагогику».

В последние годы Евгений Гоман активно занимался проектами, связанными с Баренц-регионом. Так, в 2013-2014 годах был куратором «Дней Северных стран», а в 2015-м – продюсером международного фестиваля «Птица Баренц».

ИСТОЧНИК KP.RU