Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей инаугурации: "Давайте покажем всему миру, как Русский Север может!"

27 сентября – это день, который безусловно войдет в историю Мурманской области. Сегодня состоялась инаугурация нового губернатора Заполярья. Им стал Андрей Владимирович Чибис, а поздравить его с этим событием в зале филармонии собрались около 600 человек.

В списках приглашенных - более 500 человек.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мы решили сделать необычный формат инаугурации и вот почему. В ближайшие 6 месяцев я решил для себя, что занимаюсь не выборами, не избирательной кампанией, а решением конкретных вопросов. Я просто делал то, что считаю правильным, не теряя ни месяца, ни недели, ни дня. После той поддержки, которую мне дали жители Мурманской области, после того доверия, которое мне оказал президент нашей страны, я хочу поделиться тем, что моя команда и я собираемся делать в нашей области, - пояснил формат мероприятия еще пока избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Я исколесил всю Мурманскую область, в некоторых населенных пунктах побывал по несколько раз и пообщался с людьми в разных форматах. И я понял, что люди любят наш регион, но пока, к сожалению, бегут с мурманской земли, потому многим жить здесь некомфортно. Поэтому ключевая задача не одного года и не пяти, а десяти лет – переломить этот тренд. И этот индикатор должен стать показателем нашей работы.

Как на Севере жить

Четырьмя основными пунктами развития Мурманской области Андрей Чибис назвал: повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение переездов в регион и уменьшение отъездов из него. Ключевым в повышении рождаемости новый губернатор назвал несколько факторов: рост благосостояния населения, социальная поддержка (проект «зарплата мам» и поддержка многодетных семей»), доступность детских учреждений, поддержка занятости женщин, развитая доступная среда для семей.

Андрей Владимирович около часа рассказывал о своих планах собравшимся.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для того, чтобы увеличить количество переездов в Заполярье, по мнению Андрея Владимировича и его команды, не обходимо: обеспечить население высококвалифицированными рабочими местами, увеличить инвестиционную привлекательность региона, раскрыть возможности для личного развития, обеспечить качественное высшее образование в регионе, создать привлекательные инвестиционные проекты, обеспечить доступность жилья.

Снижение смертности в первую очередь завязано на качественном и доступном образовании, повышении качества жизни старшего поколения, стимулировании здорового образа жизни, поддержке регулярных занятий физкультурой и спортом.

И, наконец, уменьшить количество переездов из Мурманской области планируется достичь, благодаря формированию комфортной городской среды (делать качественные ремонты, а не «абы как» и не копировать решения у других регионов), опять же решению вопроса с качественным образованием, строительству жилья и обеспечению населения интересной и разнообразной жизнью.

Представители власти разных уровней, научные деятели и деятели культуры, силовики и военные, медики и представители церкви, журналисты - 27 сентября вся элита собралась в филармонии.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы гражданина и верно служить населению Мурманской области.

«Главное – это люди»

Поздравить Андрея Чибиса со вступлением в должность губернатора Мурманской области приехал полномочный представитель президента Александр Гуцан. Кстати, именно он в марте впервые представлял Андрея Владимировича правительству региона.

- Честно говоря, мне подготовили мою речь, но я хочу поступить так же креативно. На что-то обратить внимание не хочется, потому что вы четко объяснили всем жителям Мурманской области, чего вы хотите, как вы будете делать, какой вы ожидаете результат и что вам и вашей команде необходимо для этого сделать. Мне хочется безусловно искренне и от души поздравить Андрея Владимировича. Наверное, все присоединятся к пожеланиям сил, энергии и креативности. И наверное, главное, это не та поддержка, которую оказали жители Мурманской области, а та ответственность, которая с сегодняшнего дня свалилась на ваши плечи. Вы не только стали губернатором, а заявили о своей программе, и теперь остается ждать тех результатов, о которых вы говорили. И я хочу пожелать вам успехов и удачи!

Андрей Чибис принимает поздравления.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Главное – это люди. Ведь и чудеса, и героические поступки, и экономические прорывы – все это делают люди. И северные люди, они отличаются особым характером. Давайте покажем всему миру, как Русский Север может! Мы находимся в самом крупном городе за Полярным кругом, мы гордимся, что есть не просто какой-то поселок, а мощный город, и этот город был стерт войну с лица земли и восстановлен предыдущими поколениями. Так давайте покажем, что русский человек на Севере с учетом важности арктической повестки и геополитической стабильности могут, и совершим тот прорыв, о котором я сейчас говорил.

Эмоциональный ролик стал завершением торжественной церемонии вступления в должность.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Завершил свое выступление глава региона еще одним достаточно эмоциональным и вдохновляющим роликом с таким текстом:

«Что нас вдохновляет? Преодоление и вызов, великое дело и тепло друзей. Для нас дружба – не пустой звук, а северянин – это не про географию, а про призвание. Здесь всегда придут на помощь и строго оценят, поддержат и не простят лжи. Север – это про правду, про настоящую любовь к Родине. Здесь трудно и интересно, и мы никому не отдадим наш Север, мы сделаем его уютным и теплым, ярким. На Севере – жить!»

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Поздравить Андрея Чибиса приехала певица Диана Гурцкая

Супруг Дианы Гурцкой - хороший друг нашего губернатора.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Сегодня очень значимое событие для региона. Хочу сказать, что Андрей Владимирович – потрясающий человек. Я это знаю не понаслышке, поскольку они с моим супругом друзья. Я сегодня здесь вместе с жителями Мурманска радуюсь и передаю огромные поздравления! Хочу пожелать ему успехов во всех-всех начинаниях! Более того, я сегодня уже побывала в культурном центре, где выступали дети незрячие и слабовидящие и очень талантливые. 13 октября ожидается фестиваль «Белая трость», и мы к нему выбрали уже потрясающих детей. Я вернусь к ним еще не один раз.