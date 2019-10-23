Мурманская областная Дума одобрила первого заместителя губернатора: "Жесткий, требовательный человек"

Оксана Демченко стала первой, кто появился в правительстве Мурманской области, когда Андрей Чибис стал врио губернатора. Ее должность сразу была высокой - первый заместитель главы региона. На этом посту она заменила Алексея Тюкавина, который ушел в отставку и стал советником губернатора.

Кандидат всего один

С сентября Андрей Владимирович избавился от приставки врио, а вот Оксана Николаевна все еще была с ней. Вопрос согласования первого зама рассмотрели в Мурманской областной Думы только 23 октября на очередном заседании.

- Оксана Николаевна - компетентный, системный, требовательный, жесткий человек. Мы работаем вместе много лет. У нее есть гигантский опыт работы как в бизнес-кругах, так и региональной и федеральной жизни. В Министерстве строительства она отвечала за реализацию указов президента, запускала сложную систему по взаимодействию с управляющими компаниями, благодаря которой мы можем влиять на недобросовестные компании. Оксана Николаевна успешно реализовала программу по расселению из аварийного жилья, - выступил перед депутатами Андрей Чибис.

По его словам, Мурманская область стала одним из передовиков по выполнению нацпроектов по дорогам и культуре. И это заслуга Оксаны Николаевны.

Парламентарии одобрили кандидатуру Демченко. Правда, упрекнули Андрея Чибиса в нарушении традиций. Как заметил представитель "Справедливой России" Александр Макаревич, ранее кандидатуру первого зама обсуждали на заседаниях фракций, но в этот раз этого не вышло.

Не женская работа?

За что же будет теперь уже официально отвечать в правительстве Оксана Николаевна? В первую очередь - это нацпроекты.

- Когда мы говорим о национальных проектах, то выделяем их приоритет. Безусловно, на территории региона надо обеспечить их реализацию. По ним нас оценивает центр. В их рамках мы получаем дополнительное финансирование, - пояснила парламентариям Оксана Демченко.

Также она должна контролировать деятельность министерств: экономического развития (в части координации и контроля реализации функций Проектного офиса), здравоохранения; комитетов: государственных закупок; по развитию информационных технологий и связи; по тарифному регулированию, по физической культуре и спорта.

Также вице-губернатор отвечает за анализ и прогнозирование социально-экономического развития Мурманской области, разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития, международные и внешнеэкономические связи, приграничное и межрегиональное сотрудничество; бюджетно-финансовую политику, управление госимуществом.

В сфере ответственности Демченко даже такие не женские темы, как развитие промышленности, предпринимательской и инновационной деятельности, развитие рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, ветеринарии; территориального развития, строительства и архитектуры; транспорта и дорожной деятельности; энергетику, энергосбережение и повышения энергетической эффективности, жилищные отношения и жилищно-коммунальное хозяйство, радиационную безопасность населения и защиту от ЧС.

В целом, если посмотреть на список обязанностей, то выходит, что Оксана Николаевна контролирует почти все, правда, не в полном объеме. Также она будет полномочным представителем Андрея Чибиса в областной Думе.

Также депутаты посоветовали Оксане Демченко особое внимание уделить благоустройству дворов и здравоохранению. Геннадий Степахно от КПРФ спросил, готова ли вице-губернатор, взять на себя ответственность за переселение 9 тысяч северян из аварийного жилья. возрождение строительной отрасли и сельского хозяйства.

- Возрождение и развитие строительной отрасли является приоритетом правительства Мурманской области. Мы к этому уже приступили. Вы правы - без этого расселить северян невозможно. Это будет в моей личной зоне ответственности, - ответила Оксана Николаевна.