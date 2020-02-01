Владимир Губинский уходит с поста главы комитета по тарифному регулированию Мурманской области

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь лет Владимир Губинский руководил комитетом по тарифному регулированию и благодаря своему профессионализму смог даже войти в команду перемен губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Напомним: в составе нового правительства нашлось места далеко не все чиновникам прежней главы региона Марины Ковтун. Тем не менее, Андрей Владимирович отметил, что комитет во главе с Владимиром Александровичем «занимает принципиально жесткую позицию в части регулирования тарифов, а судебные споры по корректности их принятия преимущественно разрешаются в пользу ведомства».

Однако несмотря на то, что в карьере Владимира Губинского все складывалось хорошо, он решил покинуть свой пост, спустя всего три месяца после своего назначения.

- Уважаемый Владимир Александрович! Желаем вам на вашем новом рабочем месте, чтобы подчиненным также хотелось бежать на службу, несмотря на ее трудность, как и всем нам все семь лет вашего руководства комитетом по тарифному регулированию Мурманской области. Вы – лучший руководитель для многих из нас! И мы гордимся, что были семь лет частью вашей жизни и вашей команды! Владимир Александрович, вы навсегда в наших сердцах! С уважением, коллектив КТР Мурманской области, - такое сообщение появилось в Instagram ведомства.

Пока ни о причинах ухода, ни о том, где теперь будет работать Владимир Губинский и кто сменит его на посту главы комитета по тарифному регулированию, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU