Александр Хомяков покинул должность вице-губернатора Мурманской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:49:06+03:00

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Что ж, в команде перемен губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, кажется, намечается текучка. Новые члены в правительства не выдерживают заданного главой региона ритма и уходят. Напомним: две недели назад стало известно, что свой пост покидает председатель комитета по тарифному регулированию Заполярья Владимир Губинский. Сразу после отставки у Андрея Владимировича появился новый заместитель Юрий Сердечкин, который занялся вопросами тарифного регулирования, ЖКХ и энергетикой.

Теперь же подтвердились слухи об отставки вице-губернатора Александра Хомякова. Он пришел в «белый дом» в июле и отвечал за силовой блок. Однако уже в январе, сразу после новогодних праздников, заговорили, что Александр Иванович собирается покинуть ряды команды перемен. Теперь эти разговоры подтвердились. На сайт правительства Мурманской области появилось постановление об увольнении Александра Хомякова с занимаемой должности.

- Постановляю расторгнуть срочный трудовой договор о замещении государственной должности Мурманской области и уволить с замещаемой должности заместителя губернатора Мурманской области Александра Ивановича Хомякова с 19 февраля 2020 года по собственному желанию после предоставления ему ежегодного оплачиваемого отпуска, - гласит документ за подписью Андрея Чибиса.

Займет ли освободившееся кресло врио министра по развитию самоуправления региона Андрей Сахаров или на пост вице-губернатора найдут другого кандидата, пока неизвестно.

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