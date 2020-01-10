2020-01-10T16:34:59+03:00
Политика

Источник: заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков покинет свой пост

В его кресло пророчат проигравшего конкурс на должность главы администрации Мурманска Андрея Сахарова
Мария ПАШЕНКОВА
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Александр Хомяков продержался на своем посту пять месяцев. Фото: Североморские вестиАлександр Хомяков продержался на своем посту пять месяцев. Фото: Североморские вести
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Состав правительства Мурманской области почти полностью сформирован. Строго говоря, сделать это должны были в течение двух месяцев после инаугурации Андрея Чибиса как губернатора, а состоялась она еще в конце сентября. Но глава региона четко обозначил позицию, что не хочет брать в свою команду абы кого, поэтому просчитывает все варианты.

Одно из последних назначений - министр спорта. Казалось бы, почти все места заняты, надо дождаться еще пары назначений. Да только инсайдеры сообщают, что в ближайшее время в региональном правительстве может произойти рокировка.

Соцсети пророчат уход заместителя губернатора Александра Хомякова, а его кресло хочет занять врио министра по развитию местного самоуправления Андрей Сахаров. Напомним: вместе с Евгением Никорой последний участвовал в конкурсе на должность главы администрации Мурманска. Однако Совет депутатов не поддержал Сахарова - большинство голосов было отдано за Никору, который на тот момент был как раз заместителем губернатора.

Назначение Александра Хомякова состоялось в июле 2019 года - в правительстве он отвечает, том числе, за взаимодействие с Северным флотом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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