Источник: заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков покинет свой пост
Состав правительства Мурманской области почти полностью сформирован. Строго говоря, сделать это должны были в течение двух месяцев после инаугурации Андрея Чибиса как губернатора, а состоялась она еще в конце сентября. Но глава региона четко обозначил позицию, что не хочет брать в свою команду абы кого, поэтому просчитывает все варианты.
Одно из последних назначений - министр спорта. Казалось бы, почти все места заняты, надо дождаться еще пары назначений. Да только инсайдеры сообщают, что в ближайшее время в региональном правительстве может произойти рокировка.
Соцсети пророчат уход заместителя губернатора Александра Хомякова, а его кресло хочет занять врио министра по развитию местного самоуправления Андрей Сахаров. Напомним: вместе с Евгением Никорой последний участвовал в конкурсе на должность главы администрации Мурманска. Однако Совет депутатов не поддержал Сахарова - большинство голосов было отдано за Никору, который на тот момент был как раз заместителем губернатора.
Назначение Александра Хомякова состоялось в июле 2019 года - в правительстве он отвечает, том числе, за взаимодействие с Северным флотом.
ИСТОЧНИК KP.RU