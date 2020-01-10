Новым министром спорта Мурманской области стал футболист из Москвы

Больше двух месяцев – а именно столько времени прошло как был объявлен новый состав правительства Мурманской области – понадобилось главе региона Андрею Чибису, чтобы найти нового министра спорта Мурманской области.

Напомним: Андрей Владимирович оценил все заслуги председателя тогда еще профильного комитета Светланы Наумовой и сделал ее первым заместителем будущего министра, подчеркнув, что спорту в Заполярье нужен прорыв. По замыслу Чибиса, его должен сделать футболист и общественный деятель Денис Клебанов. Именно его глава региона назначил министром физической культуры и спорта Мурманской области.

Меньше двух лет

В свое время спортсмен окончил московскую СДЮШОР «Спартак», а после выступал в запасном составе «Локомотива», литовского «Жальгирис» Каунас, во второй лиге в составе «Спартак» Щелково, пермском «Амкаре», «Орле» и «Биохимике-Мордовии» Саранск. Однако в 27 лет был вынужден покинуть большой спорт из-за постоянных травм. Вскоре после этого Денису Клебанову пришлось перенести трансплантацию почки, после которой он вернулся к нормальной жизни, но, увы, не в спорт.

За последние 14 лет Денис Вадимович успел поработать в правительстве Москвы, Москомспорте, компании «Итера» и Федерации велосипедного спорта России. Также он был советником заместителя председателя правительства Московской области, координатором по проектной деятельности в Общероссийском народном фронте этого же региона и руководителем аппарата Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

С 6 июня 2017 года занимал должность исполнительного директора Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».К слову, среди наград Дениса Клебанова есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Получается, что на одном месте экс-футболист не проработал и двух лет, за исключением «Российского движения школьников». Станет ли Мурманская область исключением из этого правила, узнаем совсем скоро. К обязанностям министра физической культуры и спорта Заполярья Денис Клебанов приступил 10 января.

Глядя на нового министра, и не скажешь, что у него были проблемы со здоровьем. Фото: bashinform.ru

Никогда не унывать

Денис Клебанов не раз мелькал на страницах спортивных изданий. Как правило, журналисты расспрашивали бывшего футболиста о его спортивной карьере, которая так рано закончилась, и о сложной операции, когда нынешний министр стоял между жизнью и смертью. Однако Денис Вадимович охотно рассказывает и о своей чиновничьей карьере.

Так, например, на одном из мероприятий ему довелось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, и он поднял тему продвижения спорта среди студентов, которые хотят сами решать, когда и чем им заниматься: кидать мяч или бегать. Глава государства инициативу поддержал и в стране появилась студенческая ассоциация. Однако почему спорт не стал от этого популярнее?

- Главный фактор – это слабый уровень чиновников от спорта и отсутствие качественной спортивной инфраструктуры. На Западе, например, не один физкультурно-оздоровительный комплекс не строится без финансового обоснования. У нас наоборот: практически все ФОКи типовые и не обладают достаточной площадью и количеством помещений, чтобы вести коммерческую деятельность, - цитирует футболиста портал footballtop.ru.

Тем не менее, главным своим качеством Денис Клебанов считает умение никогда не унывать. Он не позволял себе этого делать, ни когда узнал о смертельном диагнозе, не потом, когда выкарабкался. Надеемся, что это качество поможет ему продвинуть заполярный спорт на новую ступень развития.