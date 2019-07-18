Андрей Чибис представил своего нового заместителя по силовому блоку

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-18T17:55:23+03:00

В Мурманской области Александр Хомяков известен как честный и принципиальный человек

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Вопреки сложившейся традиции врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис не стал ждать еженедельного оперативного совещания и представил своего нового заместителя, которым, как и сообщало «КП», стал Александр Хомяков.

- Александр Иванович будет отвечать за важнейшее, стратегическое направление работы – взаимодействие с Северным Флотом и силовыми службами, - сообщил о принятом решении Андрей Владимирович. – До недавнего времени он занимал пост председателя Северного Флотского военного суда, и известен в нашей области и за ее пределами как честный, принципиальный, ответственный и глубоко порядочный человек, а также профессиональный юрист практически с сорокалетним стажем. Поздравляю Александра Ивановича и желаю ему продуктивной и успешной работы!

Кроме того, в копилке нового вице-губернатора есть такие звания как заслуженный юрист Российской Федерации, а также орден Почета, медали «За отличие в военной службе» I степени, «За воинскую доблесть» I степени и другие.

Напомним, за время своего пока временного губернаторства Андрей Чибис успел попрощаться с первым вице-губернатором Алексеем Тюкавиным, заместителем Инной Погребняк, а также министрами здравоохранения и строительства Валерием Перетрухиным и Леонидом Каном, одновременно пополнив свою команду тремя заместителями Марией Деруновой, Оксаной Демченко и Зоей Саджиевой и советником Ольгой Вовк.

ИСТОЧНИК KP.RU