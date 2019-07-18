2019-07-18T14:06:08+03:00
Политика

Врио губернатора Мурманской области назначил нового заместителя для силового блока дел

Александр Хомяков будет отвечать за общение с Северным флотом
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Александр Хомяков раньше был председателем Северного флотского военного судаФото: s-vesti.ruАлександр Хомяков раньше был председателем Северного флотского военного судаФото: s-vesti.ru
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С марта состав правительства Мурманской области постоянно меняется. После ухода Марины Ковтун и назначения врио губернатора Андрея Чибиса идет обновление команды главы региона.

Так, уже ушли вице-губернатор Андрей Тюкавин, заместитель Инна Погребняк, министр здравоохранения Валерий Перетрухин. Зато были назначены замам губернатора Мария Дерунова, Оксана Демченко и Зоя Санджиева, Ольга Вовк - советником.

Ожидается, что уже в понедельник на оперативном совещании Андрей Чибис представит нового заместителя. Им, как сообщают соцсети, станет Александр Хомяков, бывший председатель Северного флотского военного суда. Не должно стать удивлением, что он будет отвечать за силовой блок и взаимодействие с Северным флотом.

В последний раз Андрей Чибис встречался с командующим Северным Флотом Александром Моисеевым 17 июля, чтобы обсудить улучшение жизни в военных городках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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